Кібербезпека для українських компаній: практичні інструменти та європейські стандарти
Кібербезпека – нові тенденції та виклики для українських компаній, зокрема стосовно вступу в силу нового законодавства ЄС
Для керівників та власників бізнесу Київська торгово-промислова палата, разом з Київською міською державною адміністрацією проводить дводенну освітню програму на тему - «Кібербезпека – нові тенденції та виклики для українських компаній, зокрема стосовно вступу в силу нового законодавства ЄС»
13 – 14 листопада в рамках місячника кібербезпеки в Україні
У програмі візьмуть учаcть спікери - представники: Верховної Ради України, РНБО України, Держспецзв’язку України, Департаменту кіберполіції національної поліції України, ключові експерти у сфері кіберзахисту бізнесу та наші міжнародні партнери – CISCO, ESET, Asters, CoreWin та інш.
Під час заходу буде детально висвітлено:
законодавче забезпечення сфери кібербезпеки в Україні відповідно до нового законодавства щодо кібербезпеки в ЄС;
сучасні рішення та досвід кіберстікості компаній в сучасних умовах;
використання штучного інтелекту АІ – можливості та ризики;
практичні рекомендації щодо забезпечення безпеки в інформаційно комунікаційних системах бізнесу та організацій;
алгоритм дій в умовах кіберінциденту;
протидія кібершахрайству;
питання забезпечення кібербезпеки фінансової системи;
ефективний кіберзахист для малого та середнього бізнесу та оптимізація витрат;
побудова системи кібербезпеки в сучасних умовах;
безпека як система, фунції кібербезпеки в цій системі;
етапи побудови системи кібербезпеки;
складові системи кібербезпеки та кіберзахисту в компаніях;
практичні кейси.
Мета заходу – дати практичні інструменти та пропозиції з кіберзахисту реального сектору економіки.
Участь у заході безкоштовна за умови реєстрації тут до 12 листопада 2025 року.