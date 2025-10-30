Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:17 30.10.2025

Кібербезпека для українських компаній: практичні інструменти та європейські стандарти

2 хв читати
Кібербезпека для українських компаній: практичні інструменти та європейські стандарти

Кібербезпека – нові тенденції та виклики для українських компаній, зокрема стосовно вступу в силу нового законодавства ЄС

Для керівників та власників бізнесу Київська торгово-промислова палата, разом з Київською міською державною адміністрацією проводить дводенну освітню програму на тему - «Кібербезпека – нові тенденції та виклики для українських компаній, зокрема стосовно вступу в силу нового законодавства ЄС»

13 – 14 листопада в рамках місячника кібербезпеки в Україні

У програмі візьмуть учаcть спікери - представники: Верховної Ради України, РНБО України, Держспецзв’язку України, Департаменту кіберполіції національної поліції України, ключові експерти у сфері кіберзахисту бізнесу та наші міжнародні партнери – CISCO, ESET, Asters, CoreWin та інш.

Під час заходу буде детально висвітлено:

🔹законодавче забезпечення сфери кібербезпеки в Україні відповідно до нового законодавства щодо кібербезпеки в ЄС;

🔹сучасні рішення та досвід кіберстікості компаній в сучасних умовах;

🔹використання штучного інтелекту АІ – можливості та ризики;

🔹практичні рекомендації щодо забезпечення безпеки в інформаційно комунікаційних системах бізнесу та організацій;

🔹алгоритм дій в умовах кіберінциденту;

🔹протидія кібершахрайству;

🔹питання забезпечення кібербезпеки фінансової системи;

🔹ефективний кіберзахист для малого та середнього бізнесу та оптимізація витрат;

🔹побудова системи кібербезпеки в сучасних умовах;

🔹безпека як система, фунції кібербезпеки в цій системі;

🔹етапи побудови системи кібербезпеки;

🔹складові системи кібербезпеки та кіберзахисту в компаніях;

🔹практичні кейси.

Мета заходу – дати практичні інструменти та пропозиції з кіберзахисту реального сектору економіки.

Участь у заході безкоштовна за умови реєстрації тут до 12 листопада 2025 року.

🖇️Актуальну програму заходу можна переглянути за посиланням.

Теги: #київська_тпп #кібербезпека #kyiv_cci #київська_торгово_промислова_палата #єс #законодавство

