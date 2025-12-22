Інтерфакс-Україна
Події
18:28 22.12.2025

Якби не політизоване блокування кластерів щодо перемовин в ЄС, для України вже був би результат – Зеленський

Україна дуже серйозна просунулася на шляху до членства в Європейському Союзі, і якби не штучне та політизоване блокування кластерів щодо відкриття перемовин про вступ, то для України вже був би результат, заявив президент Володимир Зеленський.

"Дуже серйозно ми просунулись і на шляху членства України в Європейському Союзі. Ми отримали кандидатство для України. Ми розпочали перемовини, і якби не штучне та політизоване блокування кластерів, для України вже був би і такий результат. Впевнений, ми досягнемо і цієї мети", - сказав Зеленський під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби 2025 у Києві у понеділок.

За його словами, Україна також старається, щоб Європа була єдиною у розмові зі США, зокрема, пропонує та захищає всі формати участі розмов європейців та США.

