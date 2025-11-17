Bolt прагне довести кількість жінок-водійок до 50%, нині їх менше 10%

Онлайн-сервіс таксі Bolt вбачає одним із головних своїх завдань у 2025 році адаптацію людей для переходу від володіння власного автомобіля до шерифової економіки, яка передбачає зміну культури роботи і розвиток нових категорій, повідомив генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик.

"Думаючи, як цього досягти, ми ставили собі підцілі, однією з яких став розвиток категорії women for women для жінок-водійок. Ми працювали над тим, щоб заохочувати якнайбільше жінок до цієї роботи і змінювати стереотипи, що водій - це виключно чоловіча спеціальність", - сказав він на Саміті CEO 2025 від Forbes Ukraine у Києві в п’ятницю.

Павлик зазначив, що компанія бачить прогрес у розвитку цієї категорії водіїв, однак ще далеко від намічених на початку 2025 року планів. Наразі кількість жінок-водійок у Bolt зросла в 2,5-3 рази, проте все ще не досягла 10%. Натомість компанія хотіла б бачити здоровий баланс на рівні 50%.

Одним із основних викликів 2025 року для Bolt, за словами керівника компанії, також стало перезавантаження команди.

"У нас із п’ятьох менеджерів сьогодні троє - це нові люди, які приєдналися до команди буквально декілька місяців тому. Ми довго їх шукали. Був ретельний підхід до відбору людей. І з понад 700 аплікантів, які до нас подавалися, обрали трьох людей. Для мене основним фокусом стала допомога цим людям адаптуватися до нашої культури, до нашого підходу, оскільки дехто прийшов з більш традиційних індустрій, з металургійного сектору, наприклад", - зауважив Павлик.

Керівник сервісу, формулюючи поняття культури роботи в Bolt, зазначив, що в компанії сповідують прозорість, усіляко вітають ініціативу і толерують помилки, якщо фахівець зробив висновки і поділився ними з колегами.

Говорячи про власні цілі на 2026 рік, керівник Bolt назвав необхідність краще розуміти людей і формування системи ефективної взаємодії між ними.

"Цього року для мене новим викладом стала регіональна роль, де я відповідаю за великий напрямок, який стосується десяти країн. Це напрямок взаємодії з Україною. Мені пощастило стати функціональним лідером для більшої кількості ринків, де у кожного ринку своя особливість, своя стадія розвитку, свій бекграунд, своє середовище. Наступного року буду тут продовжувати працювати", - резюмував Павлик.

Компанія Bolt (онлайн-сервіс таксі і служба кур’єрської доставки їжі) представлена у понад 50 країнах Європи та Африки. Компанія також надає послуги спільного користування транспортом, охоплюючи виклик авто, оренду електросамокатів, електровелосипедів та автомобілів. Платформою Bolt у світі користуються 4,5 млн водіїв.