20:05 02.09.2025

GIDNA відкриває набір для жінок з Миколаївщини

Проєкт GIDNA щодня працює для того, щоб жодна жінка не залишалася наодинці зі своїм болем! Ми оголошуємо про новий набір до проєкту для жінок з Миколаєва та області.

Ми знаємо, як важко чекати, коли від близької людини немає жодної звістки. Але впевнені, що можемо допомогти полегшити цей шлях для вас і побудувати внутрішні опори, розділити емоції та почуття, говорити про те, що болить.

Кожна жінка, яка чекає на рідних з полону або рідні якої зникли безвісти, має можливість отримати психологічну допомогу (мама, дружина, донька, сестра; вік 18+)

Кожна учасниця програми отримає:

  • 16 індивідуальних онлайн-сесій з психологом;
  • групові сесії (за бажанням учасниці програми);
  • можливість самостійно обрати фахівця;

Щоб отримати допомогу та приєднатися до програми, звертайтеся за телефоном: +38 050 722 89 13 (Анна, керівниця проєкту GIDNA), або заповнюйте форму на gidna.org.

Тривалість програми підтримки: 

20 липня - 30 вересня 2025

 

Цей проєкт став можливим завдяки підтримці Dan Church Aid та Norwegian Church Aid в Україні (DCA-NCA) у межах компанії «Комплексне гуманітарне реагування для постраждалих від конфлікту українців та громадян інших країн в Україні, Польщі, Румунії та Молдові», яка фінансується Auswärtige Amt у партнерстві з Diakonie Katastrophenhilfe.

Програма «Невизначена втрата» проєкту GIDNA фонду Future for Ukraine працює вже понад рік. За цей час 45 жінок звернулися по допомогу, 38 з них уже завершили курс психологічної підтримки, зокрема учасницями програми стали дружини захисників Азовсталі. Програма стартувала з допомоги жінкам захисників АЗОВСТАЛЬ. 

Психотерапевтки проєкту GIDNA — це команда кваліфікованих фахівців, які мають багаторічний досвід роботи з травмою. 

Усі наші спеціалісти пройшли додатковий курс навчання від колеги з Ізраїльської коаліції травми (Israel Trauma Coalition) Рут Дорум, яка спеціалізується на роботі з травмою сексуального насильства та ментальними наслідками війни. 

 

