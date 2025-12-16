Інтерфакс-Україна
05:12 16.12.2025

Німеччина представила 10-пунктовий план поглиблення підтримки оборони України - ЗМІ

Німеччина поглибить підтримку оборони України через спільні підприємства, подальшу інтеграцію на ринок та можливі федеральні гарантії інвестицій у рамках 10-пунктового плану, представленного під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна, повідомляє Reuters.

Як зазначається в документі, "Сильна українська оборонна промисловість має вирішальне значення для захисту від війни агресії Росії і є важливим елементом гарантій безпеки для стримування майбутньої російської агресії".

Обидві країни тісніше співпрацюватимуть у сфері досліджень, спільних підприємств та закупівель оборонної продукції, при цьому Німеччина розглядає можливість використання федеральних гарантій інвестицій. Також планується розглянути спільні закупівлі української оборонної техніки для захисту повітряного простору НАТО в рамках Ініціативи "Європейський небесний щит", зокрема перехоплювальних дронів.

"За планом, міністерства оборони обох країн проводитимуть регулярні консультації на високому рівні, а в Берліні буде створено представництво української оборонної промисловості — Ukraine Freedom House — для зміцнення зв’язків у промисловості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Німеччина збільшить присутність військових аташе у Києві та посилить обмін експертами. Також передбачено комплексні заходи для запобігання корупції.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/germany-deepens-commitment-ukraines-defence-10-point-plan-2025-12-15/

Теги: #план #німеччина #підтримка

