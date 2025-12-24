Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують у збиранні інформації для Кремля - ЗМІ

Політичні опоненти партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) звинувачують її у спробах розкрити конфіденційну інформацію про маршрути постачання зброї та засоби захисту від безпілотників, повідомив портал POLITICO у вівторок.

В центрі звинувачень опинився ультраправий німецький політик Рінго Мюльманн, який виявив значний інтерес до розкриття інформації, яка, на думку його політичних опонентів, може бути дуже цікавою для російської розвідки.

"Користуючись правами, наданими йому як депутату від партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у парламенті східнонімецької землі Тюрінгія, де AfD є найсильнішою партією, Мюльманн неодноразово звертався до регіонального уряду з проханням розкрити складні деталі щодо таких тем, як місцева оборона від безпілотників та транспортування західної зброї до України", - пише POLITICO. Видання наводить приклади запитів, спрямованих Мюльманном до регіонального уряду.

"Яку інформацію має уряд землі про обсяги військових транзитних перевезень через Тюрінгію з 2022 року (з розбивкою за роками, видами транспорту [автомобільний, залізничний], кількістю транзитів та відомими зупинками)?" - запитав Мюльманн у письмовій формі у вересні. В червні Мюльманн, який заперечує, що виконує доручення Росії, подав вісім запитів, пов'язаних з дронами та можливостями захисту від дронів поліції регіону, яка відповідає за виявлення та відбиття дронів.

"Які технічні системи захисту від дронів відомі поліції Тюрінгії (наприклад, глушилки, сіткові пускові пристрої, електромагнітні імпульсні пристрої) і в якій мірі вони були перевірені на придатність для використання в правоохоронній діяльності?" - йшлося в запиті Мюльманна.

"Такі запитання від депутатів AfD у парламентах земель та федеральному парламенті змусили німецьких центристів звинуватити депутатів ультраправої партії у використанні своїх посад для спроб розкриття конфіденційної інформації, яку Москва могла б використати у своїй війні проти України та для проведення так званої "гібридної війни" проти Європи", - пише POLITICO.

"Не можна позбутися враження, що AfD, проводячи свої розслідування, виконує список завдань, доручених їй Кремлем", – заявив міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Майєр, член лівоцентристської Соціал-демократичної партії (SPD), в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt.

Політики AfD заперечують звинувачення в тому, що вони використовують свою зростаючу парламентську владу як на національному рівні, так і в федеральних землях Німеччини, щоб передавати конфіденційну інформацію Кремлю.

"Це все обґрунтовані запитання від депутата парламенту, який переймається цією проблемою і серйозно ставиться до занепокоєнь та потреб громадян. Ви робите натяки, що є досить підступним; ви звинувачуєте нас у речах, які ніколи не зможете довести", - наводить POLITICO слова Тіно Хрупалла, одного із лідерів AfD.

Сам Мюльманн, колишній поліцейський, у розмові з POLITICO заперечив, що він виконує завдання "за вказівкою Росії".

"Не мені обмежувати свої запитання, а міністру надавати відповіді", – сказав він в інтерв'ю POLITICO.

"Якщо в якийсь момент така відповідь становить небезпеку або призводить до шпигунства, то шпигунство – це не моя вина, а вина міністра, оскільки він розкрив інформацію, яку не повинен був розголошувати", - додав депутат від AfD.

В той же час на думку Марка Генріхманна, консервативного депутата і голови спеціального комітету в Бундестазі, який контролює розвідувальні служби країни, "окремі запити насправді не є проблемою".

"Але якщо подивитися на ці окремі запити поруч, можна отримати уявлення, наприклад, про маршрути подорожей, постачання допомоги та військові товари до України або в її напрямку", - вважає Генріхманн.

Згідно з аналізом даних, проведеним Spiegel, фракції партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у німецьких земельних парламентах подали понад 7000 запитів, пов'язаних з безпекою, з початку 2020 року — більше, ніж будь-яка інша партія, і близько третини всіх запитів, пов'язаних з безпекою, разом узятих.

"Не виключено, що вони діють від імені Кремля. Також можливо, що вони діють від імені самих себе, бо, звичайно, вони прокремлівські. Але кінцевий результат майже той самий. Ці питання становлять потенційну загрозу національній безпеці", - цитує POLITICO Якуба Вондрейса, дослідника Інституту досліджень тоталітаризму імені Ханни Арендт при Дрезденському технічному університеті.

