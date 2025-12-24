Інтерфакс-Україна
Події
00:35 24.12.2025

Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують у збиранні інформації для Кремля - ЗМІ

3 хв читати

Політичні опоненти партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) звинувачують її у спробах розкрити конфіденційну інформацію про маршрути постачання зброї та засоби захисту від безпілотників, повідомив портал POLITICO у вівторок.

В центрі звинувачень опинився ультраправий німецький політик Рінго Мюльманн, який виявив значний інтерес до розкриття інформації, яка, на думку його політичних опонентів, може бути дуже цікавою для російської розвідки.

"Користуючись правами, наданими йому як депутату від партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у парламенті східнонімецької землі Тюрінгія, де AfD є найсильнішою партією, Мюльманн неодноразово звертався до регіонального уряду з проханням розкрити складні деталі щодо таких тем, як місцева оборона від безпілотників та транспортування західної зброї до України", - пише POLITICO. Видання наводить приклади запитів, спрямованих Мюльманном до регіонального уряду.

"Яку інформацію має уряд землі про обсяги військових транзитних перевезень через Тюрінгію з 2022 року (з розбивкою за роками, видами транспорту [автомобільний, залізничний], кількістю транзитів та відомими зупинками)?" - запитав Мюльманн у письмовій формі у вересні. В червні Мюльманн, який заперечує, що виконує доручення Росії, подав вісім запитів, пов'язаних з дронами та можливостями захисту від дронів поліції регіону, яка відповідає за виявлення та відбиття дронів.

"Які технічні системи захисту від дронів відомі поліції Тюрінгії (наприклад, глушилки, сіткові пускові пристрої, електромагнітні імпульсні пристрої) і в якій мірі вони були перевірені на придатність для використання в правоохоронній діяльності?" - йшлося в запиті Мюльманна.

"Такі запитання від депутатів AfD у парламентах земель та федеральному парламенті змусили німецьких центристів звинуватити депутатів ультраправої партії у використанні своїх посад для спроб розкриття конфіденційної інформації, яку Москва могла б використати у своїй війні проти України та для проведення так званої "гібридної війни" проти Європи", - пише POLITICO.

"Не можна позбутися враження, що AfD, проводячи свої розслідування, виконує список завдань, доручених їй Кремлем", – заявив міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Майєр, член лівоцентристської Соціал-демократичної партії (SPD), в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt.

Політики AfD заперечують звинувачення в тому, що вони використовують свою зростаючу парламентську владу як на національному рівні, так і в федеральних землях Німеччини, щоб передавати конфіденційну інформацію Кремлю.

"Це все обґрунтовані запитання від депутата парламенту, який переймається цією проблемою і серйозно ставиться до занепокоєнь та потреб громадян. Ви робите натяки, що є досить підступним; ви звинувачуєте нас у речах, які ніколи не зможете довести", - наводить POLITICO слова Тіно Хрупалла, одного із лідерів AfD.

Сам Мюльманн, колишній поліцейський, у розмові з POLITICO заперечив, що він виконує завдання "за вказівкою Росії".

"Не мені обмежувати свої запитання, а міністру надавати відповіді", – сказав він в інтерв'ю POLITICO.

"Якщо в якийсь момент така відповідь становить небезпеку або призводить до шпигунства, то шпигунство – це не моя вина, а вина міністра, оскільки він розкрив інформацію, яку не повинен був розголошувати", - додав депутат від AfD.

В той же час на думку Марка Генріхманна, консервативного депутата і голови спеціального комітету в Бундестазі, який контролює розвідувальні служби країни, "окремі запити насправді не є проблемою".

"Але якщо подивитися на ці окремі запити поруч, можна отримати уявлення, наприклад, про маршрути подорожей, постачання допомоги та військові товари до України або в її напрямку", - вважає Генріхманн.

Згідно з аналізом даних, проведеним Spiegel, фракції партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у німецьких земельних парламентах подали понад 7000 запитів, пов'язаних з безпекою, з початку 2020 року — більше, ніж будь-яка інша партія, і близько третини всіх запитів, пов'язаних з безпекою, разом узятих.

"Не виключено, що вони діють від імені Кремля. Також можливо, що вони діють від імені самих себе, бо, звичайно, вони прокремлівські. Але кінцевий результат майже той самий. Ці питання становлять потенційну загрозу національній безпеці", - цитує POLITICO Якуба Вондрейса, дослідника Інституту досліджень тоталітаризму імені Ханни Арендт при Дрезденському технічному університеті.

Джерело: https://www.politico.eu/article/germanys-far-right-afd-accused-of-gathering-information-for-the-kremlin/

Теги: #парламент #німеччина #звинувачення #ультраправі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 23.12.2025
У Німеччині затримали громадянина України, який підозрюється у підготовці диверсій на користь РФ

У Німеччині затримали громадянина України, який підозрюється у підготовці диверсій на користь РФ

20:51 18.12.2025
Мексика продовжить підтримувати дипломатичні ініціативи України для досягнення миру — Стефанчук

Мексика продовжить підтримувати дипломатичні ініціативи України для досягнення миру — Стефанчук

16:53 17.12.2025
Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

02:03 17.12.2025
Мерц допустив пряму військову протидію європейського контингенту в Україні у випадку вторгнення РФ - ЗМІ

Мерц допустив пряму військову протидію європейського контингенту в Україні у випадку вторгнення РФ - ЗМІ

21:16 16.12.2025
Лікарі закликали депутатів врегулювати продаж нікотинових паучів

Лікарі закликали депутатів врегулювати продаж нікотинових паучів

19:16 16.12.2025
У Раді коаліції озвучили варіант ухвалення закону про SEPA з відкладеним набуттям чинності

У Раді коаліції озвучили варіант ухвалення закону про SEPA з відкладеним набуттям чинності

05:12 16.12.2025
Німеччина представила 10-пунктовий план поглиблення підтримки оборони України - ЗМІ

Німеччина представила 10-пунктовий план поглиблення підтримки оборони України - ЗМІ

19:28 15.12.2025
Зараз з'явився шанс на справжній мирний процес для України - Мерц

Зараз з'явився шанс на справжній мирний процес для України - Мерц

18:06 15.12.2025
Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський

Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський

15:25 15.12.2025
Українська Frontline Robotics та Quantum Systems створять у Німеччині СП з виробництва дронів

Українська Frontline Robotics та Quantum Systems створять у Німеччині СП з виробництва дронів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про обстріли: Росіяни намагаються зламати Різдво, докладаємо максимум зусиль, щоб українці були зі світлом

Зеленський анонсував нові програми прямої підтримки на 2026 рік

Частина Чернігова знеструмлена внаслідок ворожого удару по енергооб'єкту – Чернігівобленерго

Генштаб: з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська

На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

ОСТАННЄ

Держадепартамент США збирається заборонити в'їзд в країну особам, яких вважає відповідальними за цензурування американських онлайн-платформ в Європі - Рубіо

Правила єдині для всіх – Нацбанк прокоментував рішення Revolut закрити рахунки клієнтам в Україні

Сибіга скоординував із австралійською колегою подальші кроки для подальшого зміцнення оборонних спроможностей України

МЗС України назвало Почесних амбасадорів України 2025

Літак з військовою делегацією Лівії на чолі з начальником Генштабу розбився, повертаючись з Туреччини

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

Загиблих та постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку в Чернігові не виявлено

Зеленський про обстріли: Росіяни намагаються зламати Різдво, докладаємо максимум зусиль, щоб українці були зі світлом

Зеленський анонсував нові програми прямої підтримки на 2026 рік

Дрон влучив у 9-й поверх багатоповерхівки в Чернігові, про постраждалих наразі невідомо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА