Події
12:34 02.02.2026

Харківський бабак Тимко: Весна прийде за 6 тижнів

Фото: скриншот відео

Степовий бабак Тимко IV, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету (ХНУ) ім. В. Каразіна в Нестерівці, традиційно 2 лютого зробив прогноз, коли чекати на прихід весни.

"В цьому році бабак побачив свою тінь. Тобто весна прийде через 6 тижнів. Принаймні він так вважає", - переклав віщування бабака завідувач станції Володимир Грубник (відповідне відео розповсюдила пресслужба університету).

День бабака відбувся без відвідувачів і преси. Прогноз погоди цього року робив Тимко IV, рідний брат попереднього "віщуна" Тимка ІІІ.

Як зазначається у відеоматеріалі, цьогоріч в родині Тимка ІІІ не було потомства.

"Малюків не було, мабуть, через те, що зима була теплою, а ще і звуки війни. Все це несприятливі умови для сплячки. Бабаки спали дуже мало, дуже неглибоко", - йдеться у відеоматеріалі.

У свою чергу, голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак жартівливо прокоментував новину у себе в телеграм-каналі. "Сьогодні у День бабака ми з Тимком налаштовані на позитивний прогноз. Швидше світло, швидше тепло, рання весна і повернення до якісного офлайн-навчання. Рухаємось уперед, навіть якщо зима і русня не одразу відступають", - написав він.

Як відомо, на біостанції ХНУ День бабака відзначають із 2004 року. Тимко II передбачав погоду 7 разів після чого пішов на заслужений відпочинок. У 2017 р., крім приходу весни через 6 тижнів, він передбачив також, що ЄС надасть Україні безвізовий режим того ж року.

До цього прогнозами займався його попередник - Тимко I, якого проводили на заслужену пенсію за віком.

