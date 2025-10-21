Інтерфакс-Україна
09:30 21.10.2025

Статистика доставки підручників за новим механізмом змушує замислитися над його ефективністю - голова комітету Ради

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє, що статистика доставки підручників до шкіл за новим механізмом змушує замислитися над його ефективністю як такого.

"Понад 44 тис. підручників для 8-х класів все ще не доставлені до закладів освіти. Сумна статистика, яка змушує замислитися над ефективністю роботи механізму доставки як такого", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Він відзначив, що наступного тижні розпочинаються осінні канікули, і фактично цілий семестр частина дітей навчалися без необхідної кількості підручників.

"Цьогоріч правкою до держбюджету просив додаткові кошти на друк підручників на наступний рік, але поки виглядає так, що питання не у наявності додаткових фінансів, а у ефективності та менеджменті їхнього використання", - додав голова комітету.

Згідно з дашбордом, станом на 20 жовтня за новим механізмом (від видавництв до закладів освіти) до шкіл доставлено 97,8% із запланованих підручників для 8-х класів, а відносно загального плану доставки показник на рівні 99,4%.

Як повідомлялося, раніше голова комітету Ради Бабак розповів, що станом на 18 серпня лише 51,18% підручників із 8,7 млн запланованих було доставлено до шкіл, а також, що до шкіл не доставлений жоден із запланованих 30 тис. підручників шрифтом Брайля.

5 вересня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що всі заплановані підручники будуть прийняті школами до 15 вересня. Але станом на 15 вересня, понад 10% від запланованих підручників ще досі не були доставлені до шкіл.

18 вересня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, як і минулого року, визнав незадовільною роботу Міносвіти в частині забезпечення шкіл підручниками, а також визнав, що новий механізм доставки підручників потребує термінового доопрацювання. За рішенням Комітету: до 1 листопада 2025 року Міносвіти має надати Комітету звіт про ефективність нового механізму доставки підручників; до 1 грудня 2025 року – Міносвіти має подати план дій, щоб не допустити зривів доставки у 2026/2027 навчальному році; щомісяця до 1 числа – міністерство має інформувати Комітет про доставку підручників для дітей з ООП (включно зі шрифтом Брайля).

25 вересня заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова повідомила, що видавництва, які невчасно доставили підручники в школи, заплатять мільйони штрафних санкцій. За її словами, якщо підручники не доставлять до кінця вересня, то з 1 жовтня штрафні санкції буде подвоєно. Також вона висловила сподівання, що питання з доставкою підручників буде закрито до кінця вересня.

