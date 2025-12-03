Рада затвердила формат та правила вступної кампанії 2026р, НМТ проходитиме в один день

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13650, який визначає формат та правила здачі національного мультипредметного тесту (НМТ) та вступної кампанії 2026 року.

"НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій. Фактично ми зберегли минулорічну модель проведення НМТ. Це зрозуміле й передбачуване рішення у воєнний час, коли головним залишається питання безпеки та рівності доступу кожного з учасників тестування, у тому числі й за кордоном", - написав голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в Телеграм у середу, коментуючи прийняте рішення.

За його словами, як і попередні роки, вступники не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА), а також ДПА не передбачено і на інших рівнях освіти.

"Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році", - додав він.

Як повідомлялося, у вересні директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявляла, що УЦОЯО вважає реалістичним проведення НМТ у дводенному форматі і готовий до його запровадження, в той же час освітній омбудсмен Надія Лещик виступала за одноденну модель.

У 2025 році НМТ включало тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплював весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення.