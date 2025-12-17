Інтерфакс-Україна
Події
17:18 17.12.2025

Більш ніж удвічі скоротилась кількість вступників-чоловіків 25+ у 2025р. порівняно з минулим роком - Міносвіти

Кількість вступників чоловічої статі у віці старше 25 років на всіх освітніх рівнях у 2025 році скоротилася більш ніж вдвічі, порівняно з 2024 роком, повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

"Питання, яке цікавить всіх, і Генеральний штаб, і Міністерство оборони - вступ чоловіків 25+ на різні рівні освіти. Ми бачимо з вами, що у нас відбулося зменшення такої категорії вступників в 2025 році. Сукупно ми говоримо про 53517 осіб за всіма рівнями освіти. Якщо порівнювати з цифрою в 2024 році - ми говорили з вами про 112 тис. осіб. Тобто наші запобіжники працюють", - сказав Трофименко на комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

За його словами, єдиним місцем, де цифри вступників в цьому контексті не збалансовані, залишається фахова передвища і профтехосвіта.

"На жаль, у нас відбуваються такі перекоси. Але за допомогою перевірок Державною службою якості освіти, правоохоронних органів всі недоброчесні випадки перевіряються і скорочення відбуваються", - додав він.

Згідно з оприлюдненими на комітеті матеріалами у 2021 році вступників чоловічої статі старше 25 років на всі рівні освіти (професійна, фахова передвища, бакалаврат, магістратура, аспірантура) було 1196 чоловік; у 2022 році - 17614 чоловік; у 2023 році - 44042 чоловік (з яких 19,7 тис. - бакалаврат і 16,4 тис. - аспірантура); у 2024 році - 112749 чоловік (з яких професійна освіта - 7,3 тис., фахова передвища - 55,6 тис., бакалаврат - 16,7 тис., магістратура - 26,1 тис., аспірантура - 7 тис.); в 2025 році - 53517 чоловік (з яких професійна освіта - 5,2 тис., фахова передвища - 24,8 тис., бакалаврат - 12,2 тис., магістратура - 9,1 тис., аспірантура - 2,2 тис.).

"Всі рішення мають свій вплив на показники і ми активно з таким явищем як "ухилянство" за допомогою системи освіти боремося", - зазначив він.

Як повідомлялося, раніше генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти та науки Олег Шаров заявляв, що одним із викликів вступної кампанії 2025 року було створення недружніх умов для тих, хто хоче використовувати вступ для отримання відстрочки від мобілізації.

