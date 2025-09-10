Інтерфакс-Україна
Телеком
14:24 10.09.2025

З "Нової пошти" за 10 днів пішло 170 працівників віком 18-22 роки та прийшло 64 – співзасновник

Число звільнених працівників лідера експрес-відправлень в Україні "Нової пошти" віком 18-22 роки за останні 10 днів після надання їм дозволу на виїзд з країни сягнуло 170, водночас на роботу було прийнято 64, таким чином, чистий відтік становить 106 працівників, повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.

"Для компанії це не значна проблема. Зрештою, десяти днів замало для серйозної аналітики – подивимося на результати через місяць чи два. Очевидно одне: конкуренція за працівників зростатиме. І це добре", – написав Поперешнюк о соцмережі X, підтримавши рішення президента та уряду відкрити кордон для 18-22-річних військовозобов’язаних.

Він наголосив, що людський ресурс найдефіцитніший в економіці, і це змушує бізнес постійно піднімати зарплати, покращувати умови, боротися за кожного працівника.

Співвласник "Нової пошти" додав, що повернення свободи пересування для чоловіків 18–22 років є правильним рішенням як з етичних міркувань, адже свобода людини – базова цінність, так і з економічних, бо свобода завжди є запорукою розвитку.

"Так, частина молоді виїде, особливо ті, кому вже скоро виповниться 23. Але водночас це відкриває двері для повернення тисяч молодих людей у країну. Тепер 18–22-річні зможуть вільно перетинати кордон у двох напрямках. І що головне, зменшиться відтік 17-річних хлопців. Думаю, саме це і було ключовою мотивацією чиновників", – вважає Поперешнюк.

В дописі не наведено загальну кількість працівників "Нової пошти" віком 18-22 роки, але в травні 2025 року компанія повідомила Європейському банку реконструкції та розвитку про заплановане скорочення близько 2900 працівників, що становить менше 10% від загальної чисельності.

Видання "Forbes Україна" днями повідомило, що у мережі "Сільпо" з близько 3000 людей 18-22 років кількість заяв на звільнення помітна зросла, але не перевищує 3%.

Теги: #18_22 #чоловіки #нова_пошта

