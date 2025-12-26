Інтерфакс-Україна
11:45 26.12.2025

Ключовим у можливому збільшенні оподаткування посилок з імпортом є модель його впровадження – "Нова пошта"

У разі впровадження урядом рішення про зниження податкової пільги на міжнародні відправлення зі EUR150 до нуля лідеру експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova доведеться значно змінити процеси й механізми обробки посилок, ключовим є модель впровадження цих змін, повідомила компанія у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Під час впровадження урядом рішення щодо зниження податкової пільги зі EUR150 до нуля наші процеси та механізми обробки доведеться значно змінювати, адже наразі митному оформленні підлягає не більше як 10% всіх міжнародних відправлень", - сказали в "Новій пошті".

Як зазначається, під час впровадження змін доведеться здійснювати митне оформлення всіх 100% посилок, що надходять до України в режимі імпорту.

У компанії наголосили, що значною мірою все залежатиме від спроможності митниці надалі обробляти таку кількість посилок без затримок для одержувачів.

"Нам важливо, щоб фінальне рішення не поставило під ризик відправлення, які критично необхідні для нашого фронту, громад, волонтерів. Ключовим є не саме оподаткування, а модель його впровадження: вона має бути простою, прозорою для клієнта та не створювати затримок у доставці", – заявила "Нова пошта".

У коментарі лідер експрес-відправлень в Україні додав, що звертав увагу на важливості використання досвіду Європейського Союзу, а також на необхідності поетапного впровадження змін для тестування операційної та митної спроможності системи.

Водночас "Нова пошта" зауважила, що лише після офіційного оприлюднення та детального аналізу законопроєкту можна буде оцінити практичні наслідки для поштових операторів і експрес-перевізників.

Днями генеральний директор державного АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у коментарі агентству зазначив, що законопроєкт щодо оподаткування посилок вартістю до EUR150 потребує доопрацювання, щоб прописати в ньому реалістичні рішення, які дадуть учасникам ринку змогу завчасно підготуватися до можливих змін. На його думку, цей законопроєкт наразі не захищає внутрішній ринок.

Як повідомлялось, попередні домовленості України з Міжнародним валютним фондом щодо виділення нового фінансування передбачають прийняття закону щодо розширення оподаткування посилок й на відправлення дешевше EUR150. При цьому розглядається два підходи: або фіксована сума з кожної посилки, або сплата податку українським покупцем зарубіжному продавцю з подальшою сплатою цієї суми продавцем в український бюджет.

