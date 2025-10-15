Комітет Ради пропонує звільняти від оподаткування продаж через цифрові платформи товарів до EUR2 тис. на рік

Профільний комітет Ради підтримав до першого читання урядовий законопроект №14025 щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, але збільшив дохід від продажу товарів через такі платформи, який звільняється від оподаткування, з 12 прожиткових мінімумів на рік (наразі 36,3 тис. грн) до EUR2 тис. (96,5 тис. грн).

Як повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, за таку версію законопроєкту проголосувало 15 членів комітету, тоді як утрималися 4.

"Утримався і я… Я не буду голосувати за таку версію, поки не буде декриміналізація 301 статті щодо декриміналізації дорослого контенту. Інакше це якесь лицемірство", – пояснив своє рішення депутат.

Голова комітету Данило Гетманцев додав, що депутати також прибрали запропоноване урядом обмеження від звільнення від оподаткування продажу лише 3 товарів на рік.

"Ліміт – EUR2 тис. на людину на рік. Більше ніяких лімітів нема. Щодо кількості продажів, ми ліміти зняли. Це було в пропозиціях Міністерства фінансів, але ми від цього відмовились", – повідомив він у телеграм у середу ввечері.

За словами Железняка, Мінфін планує зібрати за рік після прийняття цього закону 14 млрд грн додаткових податків, які вже заклали в проєкт держбюджету-2026, тому законопроєкт будуть розглядати вже 21-24 жовтня з ним разом.

Перший заступник голови комітету додав, що депутати також вписали в законопроєкт норму, що він вступить в силу після приєднання Податкової до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Як повідомлялося, згідно із урядовим законопроєктом, ставка податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 5% застосовуватиметься для підзвітних продавців за умови відкриття ними окремого банківського рахунку для надходжень з платформ та відсутності торгівлі підакцизними товарами, а також якщо вони не є самозайнятими, не мають найманих працівників та їх річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн грн станом на 1 січня 2025 року). Для всіх, хто не відповідає цим умовам, загальна ставка ПДФО залишається 18%.

Подання урядом законопроєкту щодо впровадження автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, такі як OLX, Prom, Rozetka, Uklon, Bolt тощо є умовою програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Уряд у квітні схвалив відповідний документ та подав його до парламенту, але він був підданий критиці через відсутність мінімального бар’єру для застосування.