Інтерфакс-Україна

Економіка

08:42 21.03.2025

Підвищення податку на прибуток банків до 50% скоротило можливості наростити кредитний портфель на 20% – Рожкова

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Підвищення податку на прибуток банків до 50% скоротило можливості наростити кредитний портфель на 20% – Рожкова

Повторне ретроспективне підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% зменшує капітал банківської системи, а відповідно скоротило можливості системи наростити кредитний портфель на 20%, повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.

"Загалом потенціал системи великий: наразі банки можуть збільшити кредитний портфель мінімум удвічі, не порушуючи вимоги до капіталу. Однак для окремих банків потенціал суттєво скоротився", – сказала вона в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Рожкова нагадала, що побоювання НБУ насамперед стосувалися того, що війна ще не закінчилася, і ще можуть бути втрати активів у банків, погіршення якості окремих позичальників тощо, що потребуватиме додаткового капіталу.

"Ми закликаємо банки нарощувати кредитування та пропонувати прийнятні для позичальників ставки, а це потребує достатніх запасів капіталу. Ми сподіваємося, що таких непередбачених кроків вже не буде", – підсумувала перша заступниця голови НБУ.

Коментуючи ймовірність арбітражу через різні ставки оподаткування прибутку: 50% для банків, 25% для фінкомпаній і 18% для іншої економіки, Рожкова відзначила, що банківський сектор один із найпрозоріших, провів реформу корпоративного управління та звітності, тож переважна кількість банків такими речами не зловживають.

"Разом з тим, оподаткування подібних ринків має бути однаковим. Тож однакова ставка оподаткування для банків і фінансових компаній є виправданою", – заявила вона.

Як повідомлялося, банки України за попередніми даними минулого року отримали 103,69 млрд грн чистого прибутку, це на 24,6% більше за показник 2023 року.

Банки сплатили 83,72 млрд грн податку на прибуток, у порівнянні з 76,64 млрд грн у 2023-му, проте остаточний обсяг сплачених податків буде зрозумілий лише за підсумками річного аудиту звітності банків.

За 2024 рік після двох років зниження зафіксовано зростання кредитного портфеля банків на 10,8%. Зокрема, гривневі кредити корпоративному сектору збільшилися на 9,8%, або на 50,6 млрд грн, населенню - на 24,5%, або на 51,7 млрд грн.

Водночас валютні кредити в доларовому виразі скоротилися: корпоративному сектору - на 5,2%, або на $332 млн, населенню - на 15,5%, або на $49 млн.

Повністю інтерв’ю із першою заступницею голови Національного банку України Катериною Рожковою читайте незабаром на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua

Теги: #оподаткування #прибуток #банки

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