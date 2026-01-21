Інтерфакс-Україна
Економіка
12:29 21.01.2026

ОККО за 2025 рік встановила ще 10 модулів для заправки LPG і зробила його доступним на 90% своїх АЗК

1 хв читати
ОККО за 2025 рік встановила ще 10 модулів для заправки LPG і зробила його доступним на 90% своїх АЗК
Фото: ОККО

За 2025 рік мережа автозаправних комплексів ОККО відкрила на своїх об’єктах ще 10 модулів для заправки автомобілів скрапленим газом, повідомила компанія на своєму сайті.

"Таким чином, цей вид пального доступний для водіїв уже на 365 із 412 діючих АЗК у всіх регіонах України", - зазначили в ОККО.

Зокрема, нові пункти заправки газом торік було облаштовано в Одесі, Львові, Ужгороді, Мукачеві, Рогатині й Городенці (Івано-Франківська обл.), Яворові (Львівська), Новій Одесі (Миколаївська), селі Святопетрівське неподалік Києва та в селі Дмитрушки (Черкаська) на трасі "Стрий-Знам’янка".

Як нагадали в мережі, ОККО є одним з найбільших імпортерів скрапленого газу в Україну. У складі компанії працює дві стаціонарні лабораторії з перевірки якості скрапленого газу.

OKKO Group об’єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує 412 автозаправних комплексів.

Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

Теги: #окко #lpg

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:33 16.10.2025
ОККО планує запустити свою першу ВЕС Іваничі 147 МВт в кінці 2025 - I кв. 2026 рр. – СЕО

ОККО планує запустити свою першу ВЕС Іваничі 147 МВт в кінці 2025 - I кв. 2026 рр. – СЕО

19:24 02.09.2025
11 мільярдів гривень податків заплатила група ОККО за перше півріччя-2025

11 мільярдів гривень податків заплатила група ОККО за перше півріччя-2025

16:36 18.07.2025
АМКУ дозволив засновнику ОККО купити ТОВ "Кайрос-Холдінг"

АМКУ дозволив засновнику ОККО купити ТОВ "Кайрос-Холдінг"

18:31 25.06.2025
У Києві відкрили артоб’єкт "Усвідомлення" - символ подяки бійцям тероборони

У Києві відкрили артоб’єкт "Усвідомлення" - символ подяки бійцям тероборони

ВАЖЛИВЕ

Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала

НКРЕКП встановила максимальну граничну ціну на РДН та ВДР з 18 січня по 31 березня на рівні 15 тис. грн/мвт*год протягом всієї доби, на балансуючому ринку – 16 тис. грн/мвт*год

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

Уряд очікує від НКРЕКП коригування денних прайс-кепів на е/е з нічними – Шмигаль

Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

ОСТАННЄ

Світові ціни на вершкове масло завдають збитків українським виробникам - аналітики

ТРЦ Blockbuster Mall за 2025 р. збільшив виторг на 25%

Основним ринком збуту українських органічних продуктів залишається Європа, яка купує 93% товарів - Висоцький

ПриватБанк з 2026р обнулив абонплату за обслуговування рахунку активних ФОПів

ЄБРР з початку повномасштабної війни інвестував EUR9,2 млрд у 25 проєктів в Україні – Патроне

Фонд підтримки енергетики акумулював майже EUR1,7 млрд і планує залучити ще EUR380 млн – директор Секретаріату ЕС

Українські виробники ліфтів у 2025р збільшили обсяги виробництва на 25% - Кисилевський

Банга в Давосі: Для успіху Україні потрібне лідерство суспільства і простір для приватного сектору

"Метінвест" у 2025р. налагодив виробництво 11 нових видів продукції, за понад 10 років війни – 433

Частка дохідного житла в структурі житлового ринку у найближчі роки зростатиме - думка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА