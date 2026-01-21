ОККО за 2025 рік встановила ще 10 модулів для заправки LPG і зробила його доступним на 90% своїх АЗК

Фото: ОККО

За 2025 рік мережа автозаправних комплексів ОККО відкрила на своїх об’єктах ще 10 модулів для заправки автомобілів скрапленим газом, повідомила компанія на своєму сайті.

"Таким чином, цей вид пального доступний для водіїв уже на 365 із 412 діючих АЗК у всіх регіонах України", - зазначили в ОККО.

Зокрема, нові пункти заправки газом торік було облаштовано в Одесі, Львові, Ужгороді, Мукачеві, Рогатині й Городенці (Івано-Франківська обл.), Яворові (Львівська), Новій Одесі (Миколаївська), селі Святопетрівське неподалік Києва та в селі Дмитрушки (Черкаська) на трасі "Стрий-Знам’янка".

Як нагадали в мережі, ОККО є одним з найбільших імпортерів скрапленого газу в Україну. У складі компанії працює дві стаціонарні лабораторії з перевірки якості скрапленого газу.

OKKO Group об’єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує 412 автозаправних комплексів.

Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.