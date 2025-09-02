11 мільярдів гривень податків заплатила група ОККО за перше півріччя-2025

Фото: https://www.okko.ua

За січень-червень 2025 року підприємства, що входять до складу групи ОККО, сплатили 10 мільярдів 992 мільйони гривень податків. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік. Із цієї суми 1 мільярд 952 мільйони гривень – це податки і збори від операційної діяльності, а ще 9 мільярдів 40 мільйонів гривень – сплачено при імпорті товарів.

Якщо порівнювати розміри перерахованих податків за перший і другий квартал 2025 року, то тут також зафіксовано ріст – на 11% (з 5,2 мільярда гривень до 5,7 мільярда гривень). При цьому показник сплати податків з операційної діяльності на 1 літр реалізованого пального через АЗК ОККО становив у другому кварталі 2025 року 3,05 гривні, а в першому – 2.77 гривні. У другому кварталі кожен з автозаправних комплексів ОККО в середньому сплачував 2 мільйони 649 тисяч гривень податків, тоді як у першому – 2 мільйони 232 тисячі гривень.

Від початку повномасштабного вторгнення ОККО послідовно нарощує обсяги податкових відрахувань до бюджету. Усього за цей період уже сплачено 55 мільярдів гривень податків і зборів. Крім того, майже 3 мільярди гривень група спрямувала як благодійну допомогу на підтримку ЗСУ й відновлення України. Водночас втрати ОККО у товарах, активах, основних засобах внаслідок воєнних дій уже перевищили 100 мільйонів USD.

"Наша компанія одночасно входить і до числа найбільших в Україні за обсягами донатів на ЗСУ, і до числа найбільших платників податків у сфері паливного ритейлу. Ми хочемо своїм прикладом — так, як ми платимо податки, як допомагаємо — спонукати інших це робити. Адже, податкові надходження — це головне джерело фінансування української армії. А від її боєздатності у першу чергу залежить і наша можливість працювати та жити у незалежній державі, і наша надія на досягнення миру", — коментує віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда.