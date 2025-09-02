Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
19:24 02.09.2025

11 мільярдів гривень податків заплатила група ОККО за перше півріччя-2025

2 хв читати
11 мільярдів гривень податків заплатила група ОККО за перше півріччя-2025
Фото: https://www.okko.ua

За січень-червень 2025 року підприємства, що входять до складу групи ОККО, сплатили 10 мільярдів 992 мільйони гривень податків. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік. Із цієї суми 1 мільярд 952 мільйони гривень – це податки і збори від операційної діяльності, а ще 9 мільярдів 40 мільйонів гривень – сплачено при імпорті товарів.

Якщо порівнювати розміри перерахованих податків за перший і другий квартал 2025 року, то тут також зафіксовано ріст – на 11%  (з 5,2 мільярда  гривень до 5,7 мільярда гривень). При цьому показник сплати податків з операційної діяльності на 1 літр реалізованого пального через АЗК ОККО становив у другому кварталі 2025 року 3,05 гривні, а в першому – 2.77 гривні. У другому кварталі кожен з автозаправних комплексів ОККО в середньому сплачував 2 мільйони 649 тисяч гривень податків, тоді як у першому – 2 мільйони 232 тисячі гривень.  

Від початку повномасштабного вторгнення ОККО послідовно нарощує обсяги податкових відрахувань до бюджету. Усього за цей період уже сплачено 55 мільярдів гривень податків і зборів. Крім того, майже 3 мільярди гривень група спрямувала як благодійну допомогу на підтримку ЗСУ й відновлення України. Водночас втрати ОККО у товарах, активах, основних засобах внаслідок воєнних дій уже перевищили 100 мільйонів USD.

"Наша компанія одночасно входить і до числа найбільших в Україні за обсягами донатів на ЗСУ, і до числа найбільших платників податків у сфері паливного ритейлу. Ми хочемо своїм прикладом — так, як ми платимо податки, як допомагаємо — спонукати інших це робити. Адже, податкові надходження — це головне джерело фінансування української армії. А від її боєздатності у першу чергу залежить і наша можливість працювати та жити у незалежній державі, і наша надія на досягнення миру", — коментує віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда.

Теги: #окко #податки #купибіда #бюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:35 02.09.2025
Голова бюджетного комітету Ради Підласа відзначає перевиконання плану доходів Держбюджету-2025 за 8 місяців на 6%

Голова бюджетного комітету Ради Підласа відзначає перевиконання плану доходів Держбюджету-2025 за 8 місяців на 6%

19:55 29.08.2025
Доходи загального фонду держбюджету в серпні-2025 за відсутності грантів впали на 39,4% до серпня-2024

Доходи загального фонду держбюджету в серпні-2025 за відсутності грантів впали на 39,4% до серпня-2024

15:18 29.08.2025
Найбільше заяв на магістратуру зібрав КНУ ім. Шевченка, а найбільшу кількість бюджетних рекомендацій отримав КПІ

Найбільше заяв на магістратуру зібрав КНУ ім. Шевченка, а найбільшу кількість бюджетних рекомендацій отримав КПІ

20:13 26.08.2025
Кабмін удосконалив механізм зупинення реєстрації податкових накладних

Кабмін удосконалив механізм зупинення реєстрації податкових накладних

20:06 22.08.2025
Військові розкритикували вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, відзначивши, що столиця дає їм найбільше дронів

Військові розкритикували вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, відзначивши, що столиця дає їм найбільше дронів

09:27 21.08.2025
Кабмін пропонує вийти з угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту між державами-учасницями СНД

Кабмін пропонує вийти з угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту між державами-учасницями СНД

10:00 12.08.2025
У першому півріччі 2025 року IDS Ukraine збільшила податковий внесок на 33% – до майже пів мільярда гривень

У першому півріччі 2025 року IDS Ukraine збільшила податковий внесок на 33% – до майже пів мільярда гривень

17:53 04.08.2025
Сектор плодоовочівництва нарощує продажі, але скорочує сплату податків - Гетманцев

Сектор плодоовочівництва нарощує продажі, але скорочує сплату податків - Гетманцев

12:11 29.07.2025
Справу щодо ухиляння від сплати податків на 43 млн грн найбільшим виробником хімдобрив передано в суд

Справу щодо ухиляння від сплати податків на 43 млн грн найбільшим виробником хімдобрив передано в суд

18:57 28.07.2025
В Клубі білого бізнесу 6 компаній в стані припинення та одна в процедурі банкрутства - дослідження Опендатабот

В Клубі білого бізнесу 6 компаній в стані припинення та одна в процедурі банкрутства - дослідження Опендатабот

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: "Контракт 18-24" зазнав змін

Alliance Novobud показал прогресс строительства в августе 2025 года

Фінтех у кризу: чому часи турбулентності – це не загроза, а трамплін

Schneider Electric представляє третій розділ Школи сталого розвитку

ПУМБ отримав дві нагороди Fin.marketing 2025

Спільна заява компаній "Артеріум" і "Київмедпрепарат"

Українські банки прибуткові і надійні - Стандарт-Рейтинг

Герої двох поколінь: як вірмени України разом з українцями борються за свободу

Schneider Electric запускає платформу для прискорення декарбонізації ланцюгів постачання

Навчання без блекаутів: Миргородський завод мінвод забезпечив автономне живлення для 9 освітніх закладів Миргорода

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА