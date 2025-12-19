Бюджет Харкова на 2026 рік передбачає майже 950 млн грн на відновлення критичної інфраструктури і 300 млн грн на потреби військових та ТРО

Харківська міськрада на позачерговій сесії у п'ятницю схвалила бюджет міської територіальної громади на 2026 рік.

"Ми ухвалили збалансований бюджет соціального спрямування та підтримки військових. Звісно, ми розраховуємо на досягнення справедливого миру. Але, попри це, Харків зберігає в бюджеті виділення коштів на допомогу захисникам, аби вони були забезпечені всім необхідним. Адже досягти мирних цілей можна лише з надійною армією", - цитує пресслужба міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Згідно з рішенням міськради, загальний обсяг доходів бюджету міста наступного року становитиме 20,9 млрд грн. Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету складатиме 2,9 млрд грн. Зокрема, додаткова дотація з державного бюджету на функціонування територій, на яких ведуться бойові дії, передбачена в сумі 910,5 млн грн. Обсяг освітньої субвенції складає 1,8 млрд грн, а субвенція на подовження третьої лінії Харківського метрополітену - 259 млн грн.

Понад половину (57,6% або 10,2 млрд грн) доходів бюджету-2026 мають забезпечити надходження від податку на доходи фізичних осіб. Місцеві податки та збори складуть 5,6 млрд грн.

Обсяг видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік обчислений в сумі 21,4 млрд грн. Понад третину з них (35,7% або 6,4 млрд грн) складатимуть видатки соціальної спрямованості. Зокрема, 578,9 млн грн планується спрямувати на будівництво захисних споруд на території ліцеїв та ясла-садку. На відновлення зруйнованих та пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури у сфері ЖКГ передбачено 943 млн грн. Видатки на реалізацію заходів щодо підвищення ефективності функціонування системи територіальної оборони Харкова та підтримки військових частин ЗСУ, що задіяні у виконанні бойових завдань, передбачені в сумі 300 млн грн.

За словами Терехова, наступного року буде збережено безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті, а також безкоштовне харчування школярів і громадян, які цього потребують.