12:30 19.12.2025

Київрада ухвалила бюджет-2026 в понад 106 млрд грн

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Київрада ухвалила бюджет на 2026 рік обсягом понад 106 млрд грн,  повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік - на рівні понад 106 млрд грн.

Кошторис збалансований - у тих умовах, в яких працює економіка Києва. І в тих потребах життєзабезпечення столиці та її мешканців" - написав Кличко в Телеграм-каналі.

За його словами, важливо, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проєкти, аби Київрада могла водночас і підтримувати життєдіяльність столиці, і надавати необхідні послуги мешканцям, і допомагати військовим, ветеранам та соціально незахищеним киянам.

