Київрада у 2026 році найбільше коштів виділить на освіту та транспорт – Кличко

Київрада на засіданні в четвер, 18 грудня, має ухвалити бюджет столиці на 2026 рік, а також програму економічного та соціального розвитку міста, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн – це на 16 млрд більше стартового бюджету цього року", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Зокрема, у проєкті бюджету передбачено майже 38 млрд грн на освіту, з урахуванням зростання зарплат педагогів і створенням безпечного освітнього середовища, та понад 21 млрд грн на транспортну галузь, в тому числі 12 млрд грн дотацій на громадський транспорт.

На житлово-комунальну сферу заплановано виділити майже 7,5 млрд грн – ці кошти будуть спрямовані на ремонт тепломереж, відновлення пошкодженого житла, обʼєктів критичної інфраструктури, енергостійкість.

На соціальний захист пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів, родин захисників, ВПО та інших вразливих груп виділяється майже 11 млрд грн, на медицину – 7,3 млрд грн.

На допомогу Збройним силам України попередньо передбачено не менше 2 млрд грн

"Як і в попередні роки, ця сума – не фінальна. Місто шукатиме можливості для її збільшення – для підтримки військових підрозділів, захисників, захисниць та їхніх родин", – зазначив Кличко, коментуючи заплановані видатки на підтримку ЗСУ.

Також у 2026 році за програмою економічного і соціального розвитку міста запланували спрямувати майже 12,9 млрд грн на реалізацію проєктів розвитку в усіх сферах міського господарства.