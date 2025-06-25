У Києві відкрили артоб’єкт "Усвідомлення" - символ подяки бійцям тероборони

25 червня в Києві відкрили артоб’єкт "Усвідомлення" — символ подяки воїнам Сил територіальної оборони, які з перших днів повномасштабного вторгнення долучилися до захисту України.

Скульптурна композиція розповідає про внутрішні зміни, які пройшли українці після 24 лютого 2022 року — від страху й розгубленості до сили, спокою та готовності боротися.

Артоб’єкт складається з двох людських облич. Одне з них — перевернуте, символізує страх і тривогу. Інше — спокійне, зосереджене, передає внутрішню рівновагу. Мета артоб’єкта — через взаємодію зі скульптурою допомогти побачити й усвідомити власні зміни, згадати шлях від шоку й розгубленості до сили та єднання. Першими цей шлях пройшли люди, що приєдналися до лав територіальної оборони.

Артоб’єкт "Усвідомлення" в Оболонському районі Києва

Артоб’єкт встановили у межах ініціативи "ОКО ЗА ОКО" — спільного проєкту мережі АЗК ОККО та фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим". Завдяки цьому проєкту військові отримують сучасну техніку та озброєння. Ідея створити скульптуру на знак вдячності Силам територіальної оборони виникла під час другої хвилі кампанії — "ОКО ЗА ОКО. Озброїмо ТрО до зубів". Фонд підтримав задум, а бізнес профінансував його втілення.

Відкриття артоб’єкта "Усвідомлення" в Оболонському районі Києва

"Зараз триває вже четверта хвиля цієї ініціативи, і в межах кожної ми разом з “Повернись живим” забезпечуємо військових зброєю, технікою, розвідтехнікою, автівками. Але ми розуміємо, що підтримка — це не лише про матеріальну допомогу. Це також і глибока, щира подяка. Ми прагнули закарбувати внесок у захист країни через мистецтво. Це подяка всім представникам Сил територіальної оборони, хто в перші дні й досі за власним бажанням став і стоїть на захисті України. Це також і про вшанування пам’яті тих, хто віддав своє життя за нашу свободу", — зазначив CМО ОККО Василь Дмитрів.

Василь Дмитрів, віцепрезидент з маркетингу ОККО

"Хочу вкотре подякувати Силам оборони України, які продовжують робити неможливе. Вже багато років компанія ОККО є нашим стратегічним партнером. У березні 2022 року ми втілили проєкт для військових на 325 мільйонів гривень, а згодом — ще один на 400 мільйонів, забезпечивши озброєнням Сили територіальної оборони. Саме у межах цього другого проєкту й народилася ідея артоб’єкта. Разом ми створюємо пам’ять про тих, хто продовжує боронити нашу державу. Артоб’єкт — це подяка і усвідомлення того, де ми є і куди рухаємося далі", — наголосив Олег Карпенко, заступник директора фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим".

Олег Карпенко, заступник директора фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим"

Інсталяцію розмістили у сквері біля станції метро "Героїв Дніпра" — у північній частині столиці, яка стала одним із ключових рубежів оборони Києва у лютому 2022-го. Саме тут українські захисники й захисниці, зокрема бригади ТрО, стримували наступ російських військ на Київ.

На відкритті були присутні військовослужбовці Сил територіальної оборони, які безпосередньо брали участь у захисті міста на початку повномасштабної війни.

"Пам’ятаю, як ми брали участь у громадському обговоренні цього артоб’єкта, як ми дискутували з приводу доцільності, художньої цінності та сенсів. І як ми швидко дійшли згоди. Це ще одне свідчення того, наскільки об’єднана громада, Сили оборони, наскільки свідомими є люди, які бажають пам’ятати внесок захисників і захисниць. Цей мистецький символ відображає наші емоції та почуття на початку широкомасштабної навали й наші почуття сьогодні — єдність, сила і віра у нашу країну", — зазначив Ахтем Сейтаблаєв, режисер, актор та військовослужбовець ЗСУ.