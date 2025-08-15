Інтерфакс-Україна
Події
17:55 15.08.2025

Міноборони та "Повернись живим" підписали меморандум про співпрацю

1 хв читати

Міністерство оборони України та благодійний фонд "Повернись живим" підписали меморандум про співпрацю, повідомляє пресслужба міністерства.

"Меморандум відкриває нові можливості для спільних проєктів, спрямованих на зміцнення обороноздатності та мобілізаційної готовності України, підтримку Сил оборони України у виконанні ними завдань із відсічі збройної агресії рф, розвиток співпраці із органами державної влади, суб’єктами господарювання, громадськими та міжнародними організаціями", – вказується у повідомленні.

Відзначається, що партнерство дозволить ще більше згуртувати активну частину українського суспільства – волонтерів, бізнес, медіа та всіх, хто готовий долучатися до справи зміцнення оборони України.

"Ми об’єднуємо ресурси та енергію людей, яким небайдужа доля України. Разом ми зможемо зробити більше для фронту і для перемоги", – зазначив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк після підписання Меморандуму.

Директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в свою чергу наголосив, що підписання меморандуму – гарний приклад, коли держава і громадянське суспільство здатні працювати як одна команда на спільний результат.

"Продовжуємо підсилювати державу там, де ми потрібні", – додав він.

Теги: #меморандум #міноборони #повернись_живим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:41 15.08.2025
Катарська QTerminals уклала меморандум з Україною щодо відновлення концесії порту "Ольвія" з умовами форс-мажору

Катарська QTerminals уклала меморандум з Україною щодо відновлення концесії порту "Ольвія" з умовами форс-мажору

12:48 15.08.2025
Міноборони допустило до експлуатації 9 нових зразків РЕБ у липні, більшість – українського виробництва

Міноборони допустило до експлуатації 9 нових зразків РЕБ у липні, більшість – українського виробництва

20:07 13.08.2025
Через функціонал DOT-Chain Defence за два тижня поставлені перші 1 000 дронів

Через функціонал DOT-Chain Defence за два тижня поставлені перші 1 000 дронів

21:43 12.08.2025
Топпосадовця Міноборони викрили на хабарі за будівництво житла для військових

Топпосадовця Міноборони викрили на хабарі за будівництво житла для військових

14:19 12.08.2025
Україна та Мексика підписали меморандум щодо наукової співпраці в Антарктиці – НАНЦ

Україна та Мексика підписали меморандум щодо наукової співпраці в Антарктиці – НАНЦ

10:47 12.08.2025
Шмигаль заявив завдання максимально швидко збільшити фінансування батальйонів на передовій

Шмигаль заявив завдання максимально швидко збільшити фінансування батальйонів на передовій

10:19 12.08.2025
Чмут про ситуацію на Покровському напрямку: Найгірше це ігнорувати реальний стан справ

Чмут про ситуацію на Покровському напрямку: Найгірше це ігнорувати реальний стан справ

14:50 11.08.2025
Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів - Міноборони

Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів - Міноборони

15:17 09.08.2025
Новим речником Міноборони став журналіст та телеведучий Дрималовський

Новим речником Міноборони став журналіст та телеведучий Дрималовський

12:22 09.08.2025
Повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+ можна до 30 серпня – Міноборони

Повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+ можна до 30 серпня – Міноборони

ВАЖЛИВЕ

Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім'ям загиблих у полоні, спростив закупівлю та списання техніки частинам

Літак Путіна вилетів з Магадана у напрямку Аляски

Окупанти завдали дронового удару по ринку в Сумах, здійнялася пожежа

Одна людина загинула, ще одна постраждала у передмісті Дніпра через ракетну атаку

Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Дніпра, виникла пожежа, є постраждалий – обладміністрація

ОСТАННЄ

Дрон з ШІ, який знищує цілі за понад 50 км, презентувала 3 ОШБр

Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім'ям загиблих у полоні, спростив закупівлю та списання техніки частинам

Літак Путіна вилетів з Магадана у напрямку Аляски

Окупанти завдали дронового удару по ринку в Сумах, здійнялася пожежа

Покровськ зачищено від ДРГ – 7 корпус ДШВ

Одна людина загинула, ще одна постраждала у передмісті Дніпра через ракетну атаку

Трамп обговорив з Лукашенком по телефону звільнення ув'язнених та висловив сподівання на зустріч

Окупанти атакували дроном дорогу під Оріховом, є поранений

Міністр оборони США Хегсет також вирушив на Аляску

Три вагони поїзда Запоріжжя-Солотвино зійшли з рейок на Закарпатті, без постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА