Міноборони та "Повернись живим" підписали меморандум про співпрацю

Міністерство оборони України та благодійний фонд "Повернись живим" підписали меморандум про співпрацю, повідомляє пресслужба міністерства.

"Меморандум відкриває нові можливості для спільних проєктів, спрямованих на зміцнення обороноздатності та мобілізаційної готовності України, підтримку Сил оборони України у виконанні ними завдань із відсічі збройної агресії рф, розвиток співпраці із органами державної влади, суб’єктами господарювання, громадськими та міжнародними організаціями", – вказується у повідомленні.

Відзначається, що партнерство дозволить ще більше згуртувати активну частину українського суспільства – волонтерів, бізнес, медіа та всіх, хто готовий долучатися до справи зміцнення оборони України.

"Ми об’єднуємо ресурси та енергію людей, яким небайдужа доля України. Разом ми зможемо зробити більше для фронту і для перемоги", – зазначив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк після підписання Меморандуму.

Директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в свою чергу наголосив, що підписання меморандуму – гарний приклад, коли держава і громадянське суспільство здатні працювати як одна команда на спільний результат.

"Продовжуємо підсилювати державу там, де ми потрібні", – додав він.