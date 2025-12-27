Посадові оклади соцпрацівників з 1 січня зростуть у 2,5 рази – міністр

Кабінет міністрів затвердив застосування коефіцієнта 2,5 для надавачів соціальних та реабілітаційних послуг та таким чином підвищив посадові оклади соціальних працівників з 1 січня 2026 року в 2,5 рази, повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

"Підвищення оплати праці соціальних працівників — це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує соціального менеджера (15 тарифний розряд) мова йде про підвищення з 8 243 грн до 20 607 грн, а для фахівця із соціальної роботи (12 тарифний розряд) — з 6 773 грн до 16 932 грн на місяць.

Улютін подякував команді Міністерства фінансів України, де він працював до середини липня цього року першим заступником міністра, за спільну роботу над справедливим фінансуванням соціальної сфери.