Голова комітету Ради Бабак: Підвищення зарплати вчителям - це не популізм

Фото: Unsplash

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що підвищення заробітних плат вчителям стане вирішальним імпульсом розвитку української освіти.

"Думаю, що підвищення зарплати стане вирішальним імпульсом розвитку української освіти за останні десятиліття. Наголошую, це не благодійність, не популізм, не повернення боргу. Це раціональна та правильна політика держави", - написав Бабак у телеграм-каналі.

За його словами, результати учнів у країнах, де підвищення зарплат учителям відбувалося разом зі структурними змінами й оновленням професійних стандартів – стабільно зростали, про що свідчать дослідження Світового банку та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

"Там, де зарплата вчителя хоча б наближається до середньої по країні (а це приблизно ті самі три мінімальні, як зазначено у законі), зростає і якість навчання, яку, до речі, учні потім демонструють і на НМТ (ЗНО). За даними OECD, країни з найвищими результатами PISA – Фінляндія, Естонія, Канада, мають високі або конкурентні зарплати педагогів, які часто дорівнюють або перевищують середню по країні", - додав він.

В той же час голова комітету зазначив, що підвищення зарплат учителям не є панацеєю, але на його думку, це один із головних кроків до покращення освіти.

"І якщо додати до цього оновлені стандарти та сучасне обладнання в школах, діти показуватимуть кращі результати. До речі, над останнім продовжуємо активно працювати – у форматі створення мережі природничих кабінетів по країні", - заявив Бабак.

Як повідомлялося, 5 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні в державному бюджеті немає достатніх коштів на виконання статті "Закону про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

16 вересня міністр освіти Лісовий заявив, що проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає підвищення на 50% середньої заробітної плати для педагогів. Зокрема, з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.

6 жовтня голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що пропонує передбачити в державному бюджеті виплату вчителям щомісячний оклад у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат з 1 вересня 2026 року.