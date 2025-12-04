Кабмін дозволив зарахування педстажу українським педагогам, які навчають за кордоном у верифікованих суботніх школах

Кабінет міністрів дозволив зарахування педагогічного стажу для українських педагогів, які навчають за кордоном у верифікованих суботніх та недільних школах.

"Відтепер українські педагоги, які навчають за кордоном у верифікованих суботніх та недільних школах, зможуть зараховувати педагогічний стаж для отримання надбавки за вислугу років. Уряд ухвалив відповідне рішення", - йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що до стажу зараховуватиметься викладацька робота обсягом не менше ніж 180 годин на рік, підтверджена договором (контрактом) або іншими належними документами.

"Важливо: стаж зараховується лише за період воєнного стану та одного року після його припинення, і не поширюється на педагогічну діяльність у державі-агресорі чи державах, щодо яких застосовано секторальні санкції", - наголосили у відомстві.

У свою чергу, прем'єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що дане рішення важливе для захисту професійних прав тисячі українських вчителів, які через війну тимчасово працюють за кордоном.

Як повідомлялося, у жовтні Міносвіти заявило, що українські діти, які перебувають за кордоном, можуть навчатися за програмою українознавчого компонента у верифікованих суботніх і недільних школах за місцем проживання. Верифікація суботніх і недільних шкіл - це офіційне підтвердження, що заклад відповідає критеріям МОН і має право організовувати навчання за програмою українознавчого компонента.

Джерело: https://mon.gov.ua/news/zarakhuvannia-pedahohichnoho-stazhu-dlia-vchyteliv-za-kordonom-rishennia-uriadu

