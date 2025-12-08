Нардеп Гурін: Підняття зарплат військовим має відбутися за рахунок детінізації зарплат та "агресивних" заходів

Джерелом коштів для підвищення зарплат військовослужбовцям має стати детінізація ринку праці, зокрема, через ліквідацію "зарплат у конвертах" та схем із ФОП-ми, оскільки міжнародні донорські кошти заборонено витрачати на військо, вважає народний депутат Дмитро Гурін.

"Ми можемо витрачати на військо тільки те, що збираємо податками, тому за підняття зарплат військовослужбовців ми заплатимо зі своїх доходів. Телемарафон, дорога на Буковель, депутатські фонди, освіта, охорона здоров’я, пенсії — все це міжнародні донорські кошти, які заборонено витрачати на військо", - написав він у соцмережі Х у понеділок.

За його словами, у 2026 році на військо піде 2,8 трлн грн, що становить 100% податкових надходжень, із них майже 1,3 трлн грн - на зарплати та 1,5 трлн грн - на зброю та інші військові витрати. Для підняття базової ставки військовослужбовця з 20 тис. до 30 тис. грн чистими на мільйонне військо потрібно додатково 149 млрд грн на рік брутто. Нардеп зазначає, що потенційне джерело цих коштів – це втрати бюджету від зарплат у конвертах, які оцінюються у $140-280 млрд на рік.

Нардеп пропонує комплекс заходів, ґрунтуючись на досвіді інших країн - Балтії, Польщі, Чехії, Португалії, Італії, Іспанії, Грузії, Сінгапурі. Серед них – криміналізація конвертів для керівників із запровадженням великих штрафів, непогашуваної судимості та заборони на керівні посади, а також створення публічного реєстру порушників серед бізнесу та скасування для них права на бронювання працівників і доступу до держзакупівель. Також пропонується перекриття джерел готівки через автоматичне визнання заробітною платою з нарахуванням податків зняття готівки понад 50 тис. грн на місяць без підтверджуючих документів, повна заборона готівки в b2b розрахунках, крім мікробізнесу, та заборона готівкової виплати зарплати працівникам – лише на картку.

Крім того, Гурін пропонує запровадити тотальний моніторинг бізнесу в реальному часі із широким аналізом даних (оборот, закупівлі, кеш-фло, обсяг знятої готівки, виплати на ФОП) та автоматичні виїзні перевірки за 48 годин у разі високого ризику. Для працівників має бути створена можливість подання скарги на виплату зарплат у конвертах через "Дію".

Окремим кроком є знищення схеми "ФОП замість зарплати".

"Якщо будуть виконані два з чотирьох критеріїв (один замовник = 50% доходу, робота в офісі, графік, регулярні виплати), у такому випадку виплати на ФОП вважаються зарплатою, донараховується ПДФО, ЄСВ і ВЗ за три роки, керівнику штраф х100 від розміру місячного ухилення та кримінальна справа. Автоматичний аудит компаній, де > 30% підрядників ФОП в стійких відносинах", – пояснив нардеп.

Гурін також пропонує надати стимули працівникам, наприклад у програмі "єОселя", держгарантії по кредитах та пріоритет у чергах у дитячі садочки та інше, але лише тим, хто отримує "білу" зарплату "в коридорі середніх зарплат" для галузі. Передбачається також відшкодування працівнику подвійної прихованої частини зарплати за рік, якщо роботодавець спійманий на конвертах.

"Було б дуже добре опустити ПДФО+ЄСВ+ВЗ з 45% хоча б до 38-40%, але через війну ми не можемо собі цього дозволити поки не піднімуться податкові надходження", – підкреслив нардеп.

Він також вважає за доцільне розгортання системи і пропонує почати з тримісячної податкової амністії, після якої відбуватимуться перевірки. Він визнає, що ці кроки матимуть наслідки: почнуться розмови про утиск бізнесу; подорожчає продукція всіх бізнесів, які виводили зарплати в тінь; а також зменшаться зарплати у тих, хто отримував її у конвертах.

"За підняття зарплат військовослужбовцям заплатять цивільні зі своєї кишені", - резюмував нардеп.