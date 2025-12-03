Інтерфакс-Україна
20:00 03.12.2025

У прийнятому в середу бюджеті закладено підвищення зарплати вчителям – заступниця керівника ОП

У прийнятому в середу, 3 грудня, бюджеті на підвищення зарплати вчителям закладено 64,6 млрд грн, повідомила заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська.

"Уже понад три роки наші викладачі навчають дітей у надскладних умовах: під бомбардуваннями, онлайн, у школах, що постраждали від російської агресії. Вони встають раніше, щоб доїхати до навчальних закладів під час тривог, перевіряють уроки при світлі свічок під час відключень енергії, витрачають усі свої сили на те, щоб навчити тих, хто є найдорожчим для кожного з нас. З 1 січня 2026 року зарплати педагогічних працівників зростуть на 30%, а з 1 вересня 2026 року — ще на 20%", - написала Ковальська у Facebook.

Вона додала, що завдяки додатковим 4,8 млрд грн, закладеним у фінальній версії бюджету, буде можливість ще більше підняти зарплати.

 

