Інтерфакс-Україна
Економіка
14:12 05.11.2025

"Укрзалізниця" планує підвищити ціни на СВ та 1-й клас Інтерсіті

2 хв читати
"Укрзалізниця" планує підвищити ціни на СВ та 1-й клас Інтерсіті

"Укрзалізниця" (УЗ) для часткової компенсації збитків від пасажирських перевезень планує підвищення вартості квитків на СВ та перший клас Інтерсіті, повідомив заступник голови наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

"Ми плануємо підняти динамічне ціноутворення для СВ та першого класу Інтерсіті. Це частково покращить результати, але не повністю", – сказав він з трибуни Верховної Ради, куди його викликали депутати напередодні, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Лещенко зазначив, щоб загалом уникнути збитків від пасажирських перевезень необхідно збільшити ціни на пасажирські перевезення в 3-4 рази, що неможливо під час війни.

Останній раз "Укрзалізниця" піднімала ціни з 1 лютого цього року на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини – на 17-37%. Так, вартість квитків у напрямку Польщі за рахунок зменшення знижки зросла у вагонах 1 класу "Інтерсіті+" та СВ на 20-27%, у вагонах купе – на 9-27%. Вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних поїздах: Київ – Варшава зросла на 37%, Київ – Будапешт – на 17% у вагонах СВ і на 21% - у купейних вагонах.

Згідно з очікуваннями "Укрзалізниці", які були представлені у проєкті держбюджету-2026, збиток від пасажирських перевезень у 2025 році становитиме 20,8 млрд грн, у 2026 році – 22,3 млрд грн, у 2027 році – 24,7 млрд грн та у 2028 році – 29,4 млрд грн.

За результатами діяльності компанії у 2024 році збиток за сегментами пасажирських перевезень збільшився на 2,4 млрд грн, або 15,4% – до 18,1 млрд грн, джерелом його покриття був прибуток від сегменту вантажних перевезень, який становив 20,4 млрд грн. Водночас компанія прогнозує різке зниження прибутку від вантажних перевезень у 2025 році до 0,9 млрд грн, помірне зростання у 2026 році до 9,0 млрд грн, у 2027 році до 12,6 млрд грн та у 2028 році до 19,3 млрд грн.

Загалом у 2024 році УЗ збільшила виручку на 11,1% – до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,71 млрд грн проти чистого прибутку 5,04 млрд грн у 2023 році.

Теги: #укрзалізниця #інтерсіті #ціни #підвищення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:55 05.11.2025
"Укрзалізниця" має чистий збиток за 9 міс.-2025 7,2 млрд грн і пропонує ріст вантажних тарифів у 2026 р. на 41,5%

"Укрзалізниця" має чистий збиток за 9 міс.-2025 7,2 млрд грн і пропонує ріст вантажних тарифів у 2026 р. на 41,5%

19:54 04.11.2025
Тарифна політика державних монополій: Укрзалізниця та Укренерго. Вплив на промисловість і економіку України

Тарифна політика державних монополій: Укрзалізниця та Укренерго. Вплив на промисловість і економіку України

12:15 04.11.2025
Програма "УЗ-3000" запрацює у грудні, орієнтовно, на 4 місяці – голова правління "Укрзалізниці"

Програма "УЗ-3000" запрацює у грудні, орієнтовно, на 4 місяці – голова правління "Укрзалізниці"

09:38 04.11.2025
Зеленський привітав залізничників з професійним святом

Зеленський привітав залізничників з професійним святом

18:48 03.11.2025
Українські виробники ягід у 2026р. продовжать відбирати частку європейського ринку – УПОА

Українські виробники ягід у 2026р. продовжать відбирати частку європейського ринку – УПОА

14:46 03.11.2025
"Укрзалізниця" запропонувала програму "УЗ-3000" як подяку платникам податків – заступник голови наглядової ради

"Укрзалізниця" запропонувала програму "УЗ-3000" як подяку платникам податків – заступник голови наглядової ради

10:19 03.11.2025
СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який розставляв "відеопастки" на об'єктах "Укрзалізниці"

СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який розставляв "відеопастки" на об'єктах "Укрзалізниці"

20:33 02.11.2025
Укрзалізниця пояснила мету і особливості безкоштовних "3000 км"

Укрзалізниця пояснила мету і особливості безкоштовних "3000 км"

11:18 02.11.2025
"Укрзалізниця" ввела обмеження для потягів через пошкодження РФ залізниці на Дніпропетровщині

"Укрзалізниця" ввела обмеження для потягів через пошкодження РФ залізниці на Дніпропетровщині

23:26 01.11.2025
Програма УЗ-3000 стимулюватиме подорожі в непікові періоди – АО "Укрзалізниця"

Програма УЗ-3000 стимулюватиме подорожі в непікові періоди – АО "Укрзалізниця"

ВАЖЛИВЕ

Наглядова рада Ощадбанку обрала головою правління Каціона – заступника з питань корпоративного бізнесу

"Укрзалізниця" має чистий збиток за 9 міс.-2025 7,2 млрд грн і пропонує ріст вантажних тарифів у 2026 р. на 41,5%

Держлісагентство розбудовує лісонасіннєві центри з перспективою мати в 2,5 рази більше сіянців та експортувати 50%

Дебютне лідар-сканування українських лісів може розпочатися вже 2026 р. – голова Держлісагентства

НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу на 2026р. в 786,74 грн/МВт*год, для зеленої металургії – в 428,63 грн/МВт*год

ОСТАННЄ

Україні не вдасться відновити 30-40% газовидобутку протягом ОЗП – директор ЦДЕ

Наглядова рада Ощадбанку обрала головою правління Каціона – заступника з питань корпоративного бізнесу

Велика Британія та Україна розширять співпрацю у сфері фінмеханізмів через британські програми розвитку бізнесу

Україна повинна поступово скасовувати цінові обмеження на енергоринку та ПСО на суб'єктів газової сфери – Пакет розширення

14% агробізнесу в 2025 р. стикалися з корупцією

Мінрозвитку відібрало 9 проєктів у рамках відновлення України, перемогли заявки "Руху без бар'єрів" і фабрики-кухні

Держлісагентство розбудовує лісонасіннєві центри з перспективою мати в 2,5 рази більше сіянців та експортувати 50%

Дебютне лідар-сканування українських лісів може розпочатися вже 2026 р. – голова Держлісагентства

Економіка України продемонструвала значну стійкість, але з'явилися ознаки уповільнення - Пакет розширення

Вакантність столичної торгової нерухомості знизилась до 12,9%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА