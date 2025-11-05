"Укрзалізниця" планує підвищити ціни на СВ та 1-й клас Інтерсіті

"Укрзалізниця" (УЗ) для часткової компенсації збитків від пасажирських перевезень планує підвищення вартості квитків на СВ та перший клас Інтерсіті, повідомив заступник голови наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

"Ми плануємо підняти динамічне ціноутворення для СВ та першого класу Інтерсіті. Це частково покращить результати, але не повністю", – сказав він з трибуни Верховної Ради, куди його викликали депутати напередодні, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Лещенко зазначив, щоб загалом уникнути збитків від пасажирських перевезень необхідно збільшити ціни на пасажирські перевезення в 3-4 рази, що неможливо під час війни.

Останній раз "Укрзалізниця" піднімала ціни з 1 лютого цього року на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини – на 17-37%. Так, вартість квитків у напрямку Польщі за рахунок зменшення знижки зросла у вагонах 1 класу "Інтерсіті+" та СВ на 20-27%, у вагонах купе – на 9-27%. Вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних поїздах: Київ – Варшава зросла на 37%, Київ – Будапешт – на 17% у вагонах СВ і на 21% - у купейних вагонах.

Згідно з очікуваннями "Укрзалізниці", які були представлені у проєкті держбюджету-2026, збиток від пасажирських перевезень у 2025 році становитиме 20,8 млрд грн, у 2026 році – 22,3 млрд грн, у 2027 році – 24,7 млрд грн та у 2028 році – 29,4 млрд грн.

За результатами діяльності компанії у 2024 році збиток за сегментами пасажирських перевезень збільшився на 2,4 млрд грн, або 15,4% – до 18,1 млрд грн, джерелом його покриття був прибуток від сегменту вантажних перевезень, який становив 20,4 млрд грн. Водночас компанія прогнозує різке зниження прибутку від вантажних перевезень у 2025 році до 0,9 млрд грн, помірне зростання у 2026 році до 9,0 млрд грн, у 2027 році до 12,6 млрд грн та у 2028 році до 19,3 млрд грн.

Загалом у 2024 році УЗ збільшила виручку на 11,1% – до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,71 млрд грн проти чистого прибутку 5,04 млрд грн у 2023 році.