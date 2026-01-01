Інтерфакс-Україна
10:38 01.01.2026

Майже в 2,5 раза зросли посадові оклади соцпрацівників з 1 січня

З 1 січня 2026 року посадові оклади соціальних працівників в Україні зросли майже в 2,5 раза.

У кінці грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення посадових окладів для фахівців, що працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг, яке набрало чинності 1 січня.

Зокрема, затверджено застосування коефіцієнта 2,5 при визначенні розміру посадових окладів таких працівників.

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності, це означає зростання посадових окладів приблизно на 150%: соціальний менеджер (15 тарифний розряд): з 8 243 грн до 20 607 грн (+150%); фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд): з 6 773 грн до 16 932 грн (+150%); молодша медична сестра (4 тарифний розряд): з 4 058 грн до 10 145 грн (+150%).

Згідно з постановою уряду №1750 від 26 грудня, коефіцієнт підвищення посадових окладів не застосовується для визначення оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Установлено, що підвищення окладів буде здійснюватися в межах фонду заробітної плати, передбаченого в кошторисах відповідним надавачам соціальних та реабілітаційних послуг.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) доручено забезпечувати виплату зарплати працівникам надавачів соціальних та реабілітаційних послуг відповідно постанови, а органам місцевого самоврядування лише рекомендовано забезпечувати таку підвищену виплату.

Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що наразі в Україні близько 80 тис. фахівців, які працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг.

