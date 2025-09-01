Інтерфакс-Україна
18:10 01.09.2025

Кабмін ввів тимчасові додаткові коефіцієнти підвищення окладів для держслужбовців деяких судових органів

Кабінет міністрів України ввів тимчасові додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів для державних службовців деяких судових органів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

Зокрема, установлено, що тимчасово, на період воєнного стану, але не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року, застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, визначених схемою посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2025 році.

Так, додатковий коефіцієнт застосовуватиметься: до посадових окладів державних службовців апарату місцевих загальних судів, які провели класифікацію посад державної служби, - у розмірі 1,19; до посадових окладів державних службовців апарату апеляційних судів, окружних адміністративних судів, господарських судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації, територіальних підрозділів Служби судової охорони, які провели класифікацію посад державної служби, - у розмірі 1,3; Державної судової адміністрації, центрального органу управління Служби судової охорони, які провели класифікацію посад державної служби, - у розмірі 1,2. 

Зазначається, що виплата розмірів додаткового коефіцієнта підвищення вищезазначених посадових окладів забезпечується за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету на відповідний рік, передбачених Державній судовій адміністрації за рахунок судового збору та надходжень від звернення застави в дохід держави.

Також Кабмін установив, що на період воєнного стану до посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя застосовувати додатковий коефіцієнт підвищення: для Верховного суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 1,45; для апеляційних судів, окружних адміністративних, господарських судів – 1,3; для місцевих загальних судів – 1,25.

"Встановлено також, що на період воєнного стану преміювання зазначених працівників органів системи правосуддя здійснюється у розмірі, що не перевищує 30 відсотків їх посадового окладу з урахуванням додаткового коефіцієнту підвищення", - написав Мельничук.

