Інтерфакс-Україна
Події
18:18 29.07.2025

САП: набрали сили судові рішення щодо 338 корупціонерів, серед яких - вищі посадові особи держави

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САП: набрали сили судові рішення щодо 338 корупціонерів, серед яких - вищі посадові особи держави

251 обвинувальний вирок набрав законної сили у справах Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), вони стосуються 338 корупціонерів, серед яких вищі посадові особи держави, депутати, повідомляє САП.

В телеграм-каналі у вівторок САП зазначає, що ці вироки також стосовно суддів, керівників державних підприємств та топпосадовців державних органів. Усіх їх визнано винними у скоєнні корупційних злочинів як першою, так і апеляційної інстанцією суду.

"Цей показник дедалі зростає. Лише за перші 6 місяців ухвалено 45 обвинувальних вироків стосовно 62 осіб", - інформують в антикорупційній прокуратурі.

"До появи антикорупційних інституцій про такий результат годі було й мріяти, адже притягнутих до відповідальності топчиновників були одиниці", - наголошують в САП.

В повідомленні наводиться кілька прикладів вироків, ухвалених за останні пів року. Зокрема, 15 та 10,5 років, отримав ексголова правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" за завдання державі збитків на сотні мільйонів гривень.

"До 7 років позбавлення волі засудили народного депутата України, викритого на незаконному одержанні $85 тис. за забезпечення надання приватному підприємству в оренду державних земель. До 9 років за ґратами засудили ексголову Тернопільської облради за одержання понад 600 тис. грн хабаря від бізнесмена-волонтера", - йдеться в повідомленні.

Теги: #сап #судові #корупціонери #рішення

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