Інтерфакс-Україна
Події
11:55 01.05.2025

НАДС: 145 держслужбовців загинули від початку повномасштабної агресії РФ

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Фактична кількість державних службовців, що працюють в Україні, наразі становить 156 тис. 792 людей, що на 516 осіб більше, порівняно з даними IV кварталу 2024 року, повідомило Національне агентство з питань державної служби (НАДС).

Згідно зі звітом НАДС за перший квартал 2025 року, скоротилася кількість вакантних посад на державній службі, зокрема зараз їх 30 тис. 522, що на 665 менше, ніж попереднього кварталу.

Крім того, зазначено, що 692 держслужбовців залишаються за кордоном, з них 48 – чоловіки.

Водночас 4401 держслужбовець перебуває у лавах Збройних сил України (на 85 людей більше, ніж у попередньому періоді), з них 793 - жінки.

Зазначається, що на сьогодні 5388 держслужбовців перебувають на тимчасово окупованих територіях або в межах районів бойових дій. Також підтверджена інформація про 145 загиблих і 156 поранених держслужбовців.

Теги: #війна #держслужбовці

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