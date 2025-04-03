Кабмін затвердив встановлення надбавки в 10% держслужбовцям за володіння англійською мовою

Кабінет міністрів України затвердив порядок встановлення та виплати після скасування воєнного стану надбавки в 10% за володіння англійською мовою державним службовцям.

Згідно з постановою №368 від 1 квітня, надбавку у розмірі 10% від окладу отримають ті державні службовці, хто володіє мовою на рівні, не нижче В2 (Upper-Intermediate) за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).

Відзначається, що надбавка буде виплачуватися за фактично відпрацьований час і тільки після надання підтвердних документів у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік на оплату праці відповідних державних органів.

Ця постанова набирає чинності з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні та буде діяти протягом чотирьох років.

Як повідомлялося, раніше Кабмін затвердив перелік посад у податкових, митних і правоохоронних органах, військовослужбовців, державної служби категорій "Б" і "В" кандидати на зайняття яких зобов'язані володіти англійською мовою. Ці нововведення наберуть чинності через чотири роки від дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

7 березня Кабмін затвердив порядок встановлення після скасування воєнного стану надбавки в 10% за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб: головам місцевих державних адміністрацій (заступникам); військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом; поліцейським; керівникам державних наукових установ; керівникам закладів вищої освіти; працівникам сфери освіти і науки та деяким іншим категоріям осіб.