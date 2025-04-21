Корпоративна англійська: як покращити знання мови без стресу?

Англійська давно перестала бути просто «однією з мов світу». Сьогодні це ключ до знань, нових можливостей, міжнародного партнерства та конкурентоспроможності бізнесу. Якщо співробітники не володіють мовою на належному рівні, компанія ризикує втратити важливі контракти, відмовитися від глобальних ініціатив або просто залишитися осторонь.

У цій статті розглянемо, як ефективно впровадити корпоративну англійську в робоче середовище — без тиску, але з реальними результатами.

7 ідей, як розвивати англійську в колективі

Ось прості, але дієві підходи, які можна впровадити вже сьогодні:

1. Почніть із перевірки знань

Запропонуйте команді пройти базовий тест на рівень англійської. Це дозволить об’єктивно оцінити поточний рівень знань і сформувати відповідні навчальні групи.

2. Інтегруйте мову в робочий процес

Запровадьте англомовні щотижневі зустрічі, внутрішні листи англійською або навіть дні англомовного сленгу. Це природно залучає працівників до використання мови.

3. Мікронавчання

Слово дня, граматичне правило тижня, короткі відео до 10 хвилин — усе це не займає багато часу, але поступово покращує мовну компетенцію.

4. Професійна англійська

Фокусуйте навчання на специфіці професії: HR, маркетинг, IT, фінанси. Це підвищує мотивацію і дозволяє швидше застосовувати знання на практиці.

5. Обмін знаннями в команді

Призначте англомовних “амбассадорів”, які можуть допомагати іншим, проводити мінітренінги чи просто бути прикладом.

6. Навчання через контент

Подкасти, фільми, блоги (наприклад, Blog English Speak Up) — чудовий спосіб вивчення мови у невимушеній формі. Після перегляду/прослуховування можна влаштувати обговорення.

7. Створіть дружню атмосферу

Гейміфікація, мовні ігри, змагання з призами, меми англійською — усе це розряджає навчальний процес і викликає позитивні емоції.

Навчання, яке працює: програми від Speak Up

У Speak Up ми пропонуємо три формати навчання — адаптовані під реалії сучасного бізнесу:

1. General English (Total English)

Класичне групове навчання до 10 осіб — на території замовника або у філіях Speak Up.

✔ Інтерактивна програма з чіткою структурою

✔ Англійська граматика й лексика

✔ Аудіозавдання, письмова практика й мовні тренажери

✔ Тематична логіка: від офісного етикету до small talk

✔ Постійна підтримка викладача та моніторинг прогресу

2. Distant learning

Індивідуальні або групові онлайн-заняття з викладачем — з будь-якої точки світу.

✔ Працює навіть із нестабільним графіком

✔ Основний акцент — на живе мовлення

✔ Темп адаптується під співробітників

✔ Доступ до навчальних матеріалів 24/7

✔ Чудове рішення для команд на фрилансі або у відрядженнях

3. Blended learning

Поєднання онлайн-модуля, коучингу з викладачем і групових занять.

Оптимальний варіант для корпоративного навчання.

✔ Можливість поєднувати самостійне навчання з практикою

✔ Система контролю прогресу в режимі реального часу

✔ Можливість кастомізувати програму під цілі компанії

✔ Повна звітність для HR

✔ Гнучкість + ефективність

Поширені запитання

🔸 Коли чекати результатів?

Перші результати видно вже через 6–8 тижнів за умови регулярного навчання (2–3 заняття на тиждень).

🔸 Що робити з демотивацією в команді?

Працює приклад керівництва, гейміфікація, зворотний зв’язок і формат «не як у школі».

🔸 Чи варто інвестувати в корпоративну англійську?

Так. Це не витрати, а стратегічна інвестиція. У середньому компанії з мовною підготовкою показують +18% у задоволеності клієнтів і +22% у збереженні кадрів.