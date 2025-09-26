Інтерфакс-Україна
13:25 26.09.2025

Англійська для співбесід: як пройти технічне або HR-інтерв'ю впевнено

Чому англійська на співбесіді вирішує все

Глобальний ринок праці вже давно не має кордонів. Українські спеціалісти все частіше проходять співбесіди в міжнародні компанії, де робочою мовою є англійська. І навіть якщо Ви — суперфахівець у своїй сфері, без вміння чітко та впевнено висловлюватися англійською шанс отримати роботу різко знижується.

Англійська на співбесіді — це не про ідеальну граматику. Це про те, чи зрозуміє рекрутер або технічний інтерв’юер, як Ви мислите, чи вмієте пояснити свої рішення, чи здатні взаємодіяти з міжнародною командою.

У цій статті ми розберемо:

  • чим відрізняються HR та технічні інтерв’ю;
     
  • які навички англійської важливі саме для співбесід;
     
  • як відповідати на типові питання;
     
  • які слова та фрази допоможуть звучати впевнено;
     
  • як готуватися, щоб не виглядати розгублено.

HR-інтерв’ю англійською: акцент на особистості

HR-співбесіда — це перший бар’єр. Тут перевіряють не лише англійську, а й софт-скіли: комунікацію, мотивацію, здатність вписатися в команду.

Типові питання HR

  1. Tell me about yourself.
     
  2. What are your strengths and weaknesses?
     
  3. Why do you want to work for our company?
     
  4. Describe a challenge you faced at work and how you handled it.
     
  5. Where do you see yourself in five years?

Тут важливо не зазубрити готові відповіді, а мати структуру. Наприклад:

  • Коротко: хто Ви, який досвід маєте.
     
  • Конкретика: приклад з життя чи роботи.
     
  • Завершення: позитивний висновок.

Приклад:
 "One of my strengths is adaptability. For example, when my team switched to a completely new tool last year, I quickly learned it and helped others onboard. I believe this skill will help me integrate smoothly into new projects."

Технічне інтерв’ю англійською: акцент на професії

Тут головне — довести, що Ви вмієте вирішувати задачі. Але англійська потрібна, щоб пояснити логіку:

  • як Ви підійшли до проблеми;
     
  • чому обрали саме цей алгоритм чи технологію;
     
  • як працює Ваше рішення.

Приклади типових завдань

  • IT: розв’язати алгоритмічну задачу і пояснити хід думок англійською.
     
  • Інженерія: описати процес, який Ви оптимізували.
     
  • Маркетинг: презентувати кейс, де стратегія дала результат.

Тут працює формула Problem → Solution → Result.

"The problem was slow query performance. I optimized the database indexes, which reduced execution time from 15 seconds to 2. As a result, the system could handle more users simultaneously."

Які навички англійської потрібні саме на співбесіді

  1. Лексика професійної сфери. Ви маєте вільно оперувати термінами своєї спеціальності.
     
  2. Стійкі фрази для HR-питань. Щоб не губитися і починати відповідь впевнено.
     
  3. Уміння перефразувати. Якщо забули слово — пояснити іншим способом.
     
  4. Вимова. Не акцент, а зрозумілість.
     
  5. Темп мовлення. Спокійний і рівний, без метушні.

Корисні фрази для HR-інтерв’ю

  • I would describe myself as…
     
  • One of my key strengths is…
     
  • I’m currently focusing on improving…
     
  • What excites me about this role is…
     
  • I’m motivated by opportunities to…

Корисні фрази для технічного інтерв’ю

  • The main challenge was…
     
  • I decided to approach it by…
     
  • My solution was based on…
     
  • This resulted in…
     
  • If I had more time, I would improve it by…

Типові помилки українців на співбесідах англійською

  1. Відповідають надто коротко. На питання “Tell me about yourself” кажуть: “I am a developer with 5 years of experience” — і крапка. Треба хоча б 2–3 речення з деталями.
     
  2. Перекладають дослівно з української. Виходять дивні фрази на кшталт “I have such experience” замість “I have experience in…”.
     
  3. Зосереджуються на граматиці. Це відволікає. Рекрутерам важливіше зрозуміти суть.
     
  4. Надмірна скромність. Англійська культура дозволяє говорити про досягнення прямо.

Як підготуватися: стратегія на 2–3 тижні

  1. Складіть список типових HR та технічних питань.
     
  2. Пропишіть свої відповіді. Не зубріть, а робіть нотатки-опори.
     
  3. Запишіть себе на диктофон. Ви почуєте, де плутаєтесь і які слова “застрягають”.
     
  4. Знайдіть партнера або викладача. Рольові ігри “інтерв’ю” — найкраще тренування.
     
  5. Пройдіть кілька фейкових співбесід. Навіть з AI-агентом чи другом.

Як говорити впевнено навіть з помилками

Секрет простий: не виправляйте себе посеред фрази. Якщо зробили помилку — закінчіть думку. Рекрутер зрозуміє зміст.
 Важливіше — енергія, впевненість, ясність пояснень.

Фрази, що рятують, якщо застрягли:

  • Let me rephrase that.
     
  • What I mean is…
     
  • Could you please clarify the question?
     
  • That’s a good question, let me think for a second.

Чекліст перед співбесідою англійською

  • Ви маєте 3–4 речення для Tell me about yourself.
     
  • Готові відповіді на “сильні та слабкі сторони”.
     
  • Приклади проєктів з чіткою структурою (Problem → Solution → Result).
     
  • Лексика Вашої професії англійською.
     
  • Запасні фрази на випадок “забув слово”.

Висновок

Англійська на співбесіді — це не про ідеальну граматику. Це про здатність донести думку чітко й впевнено. Тому, підготовка до співбесіди англійською дуже важлива. Якщо Ви будете знати базові відповіді, натренуєте професійну лексику й відрепетуєте ситуацію інтерв’ю хоча б кілька разів — у Вас буде величезна перевага.

Кожна співбесіда — це тренування. Навіть якщо не отримаєте офер, наступна пройде легше. А з правильною підготовкою англійська перестане бути бар’єром і стане Вашою зброєю.

Підготовано ENGLISH.KH.UA

