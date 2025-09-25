Англійська з нуля: від алфавіту до живого спілкування

Ви вирішили вчити англійську з нуля? Вітаю. Ви сміливіші, ніж половина тих, хто роками тільки говорить «треба взятись». Тепер головне — не зламатися через місяць. Бо чудес не буде: мову не заливають у голову крапельницею. Але буде система, прогрес і такий кайф, коли вперше замовите каву англійською і бариста зрозуміє, що Ви не з Google Translate.

1. Алфавіт і звуки — без цього Ви нікуди

Ні, не можна «пропустити алфавіт, бо я вже знаю A-B-C». Ви не знаєте. Ви плутаєте «i» та «e», «u» вимовляєте як «ю», а «th» перетворюєте на «з». Вибачте, але так воно і є.

Хороша новина: виправити це реально. Вчіть звуки так, ніби Ви дитина, яка вчиться говорити вперше. Бо саме так і є.

2. Слова — валюта мови

Вам не треба одразу 5000 слів. Вам треба 50. Так, саме 50. Вмієте сказати «їсти, пити, йти, працювати» — Ви вже можете зліпити речення.

Метод простий:

Флешкарти . Так, це нудно. Так, це працює.



. Так, це нудно. Так, це працює. Одна тема на тиждень . Сьогодні «їжа», завтра «дії».



. Сьогодні «їжа», завтра «дії». Використання. Нове слово без речення — мертве.



Запам’ятайте: словник — це не музей. Це інструмент, яким треба постійно грюкати.

3. Граматика — не катівня, а ключ

Вам не треба зараз знати 12 часів. Вам треба три: Present Simple, Past Simple і Future Simple. Все. Решта підтягнеться з часом.

Приклад:

I work.



I worked.



I will work.



Так, це примітив. Але примітивність — це не ганьба, це етап. І не бійтесь робити помилки. Серйозно, носії мови теж роблять їх пачками. Ви просто цього не помічаєте.

4. Слухання — щоб не перетворюватися на «Sorry, can you repeat?»

Вмикайте дитячі мультфільми чи прості подкасти. І слухайте. Спершу здаватиметься, що Ви ловите тільки hello та ok. Це нормально.

Головне — робити це регулярно. Мозок як м’яз: чим більше «качаєте», тим сильніше сприймає чужу мову.

5. Читання — не для галочки

Ви не зобов’язані одразу братися за Шекспіра. Читайте адаптовані історії чи короткі статті. Правило просте: якщо Ви розумієте хоча б 70% тексту — він для Вас. Якщо менше — рано.

6. Письмо — терапія й тест одночасно

Не думайте, що письмо «не так важливе». Це спосіб перевірити, чи Ви реально щось знаєте. Спробуйте щодня писати одне речення англійською. Хоч би «I am tired». Це крок вперед.

Через місяць у Вас вже будуть міні-історії. І так, це буде виглядати наївно. Але саме з цього і виростає справжня впевненість.

7. Говоріння — найстрашніше і найважливіше

Ви будете червоніти, плутатись, вставляти «ееее». Це нормально. Це обов’язково. Це пройде.

Тут головне правило: почати говорити відразу. Хоч з підручником, хоч у дзеркало, хоч із котом. Ідеально — знайти партнера чи викладача, але не чекайте, поки станете «готовими». Бо готовими Ви не станете ніколи, якщо мовчите.

8. Повторення — ліки від забування

Вивчили нове слово? Через день повторіть. Потім через три. Потім через тиждень. Без цього воно вилетить з голови так само швидко, як і зайшло.

9. Психологія: як не здатися

Ви дорослі, у Вас робота, сім’я, купа справ. Мотивація буде падати. І тут важливо знати: це нормально.

Трюки:

Ставте мінімальні цілі. «10 хвилин на день» — реально.



Не карайте себе. Пропустили день? Почніть знову.



Відстежуйте маленькі перемоги: сьогодні зрозуміли 5 слів у серіалі — це вже успіх.



10. Фінал: реальність без рожевих окулярів

Вивчення англійської — це марафон, а не спринт. Чарівних таблеток нема. Але є Ви, Ваш мозок і правильна система.

Через 3 місяці Ви будете говорити прості речення. Через рік — спілкуватись на базові теми. Через кілька років — думати англійською.

І найважливіше: англійська відкриє двері, які зараз здаються закритими. Але ці двері відчините тільки Ви — щоденними маленькими кроками.

Підготовано ENGLISH.KH.UA