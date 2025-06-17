Інтерфакс-Україна
Події
16:00 17.06.2025

УЦОЯО спростовує поширену в соцмережах інформацію про надмірну складність НМТ з англійської мови

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УЦОЯО спростовує поширену в соцмережах інформацію про надмірну складність НМТ з англійської мови
Фото: Unsplash

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) спростовує поширену в соціальних мережах інформацію про надмірну складність національного мультипредметного тесту (НМТ) з англійської мови.

"Соціальними мережами активно поширюється повідомлення про "експеримент", у якому носії мови — учителі англійської — проходили тест НМТ з англійської мови і "НЕ змогли скласти його"… По-перше, проаналізуймо вибірку учасників "експерименту". Це всього двоє осіб: одна — з Великобританії, інша — зі США. За словами "організаторки експерименту" (української репетиторки з англійської мови), обоє учасників мають вищу освіту й  досвід викладання англійської в Китаї", - йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Також в Центрі звернули увагу на те, що репетиторка зазначає, що залучені до "експерименту" носії мови виконали тест на 32 завдання (який розрахований на годину сумлінної роботи) усього за 20 хвилин, тобто на кожне завдання витратили втричі менше часу, ніж передбачено стандартними умовами проведення НМТ.

"Крім того, ми нічого не знаємо про те, наскільки уважно і вдумливо учасники "експерименту" були  налаштовані виконувати завдання і чи розуміли вони, що на основі даних про їхню роботу "організаторка експерименту" зробить глобальні висновки про складність усіх тестів НМТ з англійської мови", - додали в УЦОЯО.

Зазначається, що загалом за всі сесії оцінювання у 2024 році майже 7% вступників, які, з високою ймовірністю, не є носіями англійської мови, отримали 180 і більше балів, і серед них 1513 осіб мають найвищий результат – 200 балів.

"Якщо проаналізувати результати саме п’ятої, надважкої, на думку репетиторки, сесії НМТ, завдання якої виконували "експериментатори", то з’ясуємо, що 150 і більше балів отримали майже 50% учасників цієї сесії (934 особи), а 200 балів набрали 27 вступників", - розповіди в Центрі.

Таким чином в УЦОЯО роблять висновок, що така успішність вступників очікувана, адже зміст завдань тесту з англійської мови цілком відповідає програмі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з іноземних мов, яку створено з урахуванням загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти для рівня В1–В2, який є планованим показником опанування іноземної мови на етапі завершення здобуття повної загальної середньої освіти.

"Двоє випадкових людей, які проходять тест навмання та отримують випадковий результат, – достатній привід для хайпу, але аж ніяк не для змістовної розмови про якість тестів, процедур тестування чи інших питань, пов’язаних з освітніми оцінюваннями", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.

На початку червня УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

Теги: #уцояо #нмт #англійська_мова

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