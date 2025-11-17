Міносвіти затвердило перелік отримувачів стипендії президента з числа найуспішніших учасників НМТ-2025

Міністерство освіти і науки затвердило перелік осіб, яким призначено стипендії президента з числа учасників національного мультипредметного тесту (НМТ), які отримали найвищі результати у 2025 році.

Згідно з наказом Міносвіти №1484 від 10 листопада до переліку отримувачів президентської стипендії увійшло 297 учасників НМТ у 2025 році.

Як повідомлялося, 11 серпня Кабінет міністрів постановив, що школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію президента України 10 тис. грн на рік.