18:33 20.08.2025

Кабмін призначив стипендії для переможців мовно-літературному конкурсі ім. Шевченка - Свириденко

Кабінет міністрів призначив 39 стипендій для школярів та студентів, які перемогли Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко .

"Ще одне рішення — у сфері освіти. Стипендії для талановитої молоді та освітян. Передбачили 39 стипендій для школярів та студентів, які перемогли на Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Загалом — близько 1 млн грн на рік", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.

За її словами, розмір стипендій: для учнів шкіл  — 1420 грн/міс; для студентів закладів фахової передвищої освіти — 2870 грн/міс; для студентів закладів вищої освіти та наукових установ – 3800 грн/міс.

Крім того, уряд затвердили 17 дворічних стипендій для видатних освітян. 

