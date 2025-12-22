Інтерфакс-Україна
Події
18:22 22.12.2025

Кабмін оцінив підсумки діяльності чиновників у 2025р: ніхто не отримав негативної оцінки

Кабінет міністрів України затвердив висновки щодо оцінки результатів службової діяльності у 2025 році державних службовців категорії "А", призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснює уряд.

Згідно з розпорядженням уряду №1461 від 17 грудня, за підсумками оцінювання цієї категорії чиновників виставлено оцінки: "відмінна", "позитивна" і "негативна".

Серед державних секретарів міністерств усі, крім двох, отримали оцінку "відмінно", двоє – "позитивно".

Серед заступників держсекретаря уряду всі троє отримали оцінку "відмінно".

Серед керівників центральних органів виконавчої влади 15 керівників отримали "відмінно", 10 – "позитивно".

Серед заступників керівників центральних органів виконавчої влади за результатами оцінювання підсумків службової діяльності у 2025 році 45 отримали "відмінно", 19 – "позитивно".

Крім того, роботу всіх шести членів Національної комісії зі стандартів державної мови оцінили на "відмінно"..

Як повідомлялося, у 2023 році згідно з висновків про оцінку результатів службової діяльності державних службовців категорії "А", призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснює уряд, негативну оцінку отримав лише тодішній заступник голови Державного агентства з питань державної служби (НАДС) з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євген Сосновський.

У 2024 році по результатам оцінки результатів службової діяльності ніхто не був оцінений на "негативно".

Теги: #кабмін #підсумки

