Свириденко: сподіваюся, що найближчими тижнями міністри енергетики і юстиції будуть призначені

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко розраховує на призначення міністра енергетики і міністра юстиції в найближчі тижні.

"Відносно міністра енергетики, то я сама б хотіла, щоб він був призначений. Поки за енергетику доводиться відповідати нам", - сказала Свириденко на заході з нагоди Дня працівників дипломатичної служби у Києві у понеділок.

Вона зазначила, що була розмова і домовленість з парламентським корпусом, що це буде спільне рішення, зокрема, буде обговорення з фракціями, які нададуть кандидатів.

"Я сподіваюся, що у найближчі тижні міністри будуть призначені. Тому що це надзвичайно важливо - мати міністра енергетики в опалювальний сезон", - заявила прем'єрка, додавши, що міністр юстиції і енергетики будуть призначені разом.

Як повідомлялося, 19 листопада Верховна Рада відправила у відставку міністрів енергетики та юстиції Світлану Гринчук та Германа Галущенка.

10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення операції "Мідас", яка тривала майже 1,5 роки і в рамках якої була викрита схема масштабної корупції в енергетиці, зокрема, з відмивання коштів НАЕК "Енергоатом". За даними антикорупційних органів, Галущенко безпосередньо брав участь у цій схемі. Як заявляють правоохоронці, посилаючись на плівки прослуховування, Гринчук проходила співбесіду в ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк перед призначенням на посаду міністра енергетики, який теж значиться серед учасників корупційної схеми.