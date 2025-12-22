Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

В Україну повертається делегація з перемовин з американськими представниками у Маямі, вночі вони дадуть деталі щодо них, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз повертається наша група з Маямі. Вона буде вночі надавати деталі. На мій погляд, все важливе, що ми повинні були зробити для перших драфтів вже є. Є 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально. Але цей план є", - сказав Зеленський під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби 2025 у Києві у понеділок.