18:12 22.12.2025

РФ взяла у полон 13 військових ЗСУ на Сумському напрямку – ЗеленськийРФ взяла у полон 13 військових ЗСУ на Сумському напрямку – Зеленський

Російські війська забрали 52 цивільних, серед них діти, з села Грабовське у Сумські області, а також взяли у полон 13 військових Сил оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується Сум: що відбулося? Там на кордоні з Росією є наше село. І воно і на території України, частково - на території Росії. Там залишалося 52 людини – громадян України, які не евакуювалися… Здивований, що там були діти. Просто здивований, що батьки так відносяться до своїх дітей. Ці 52 людини там жили, і мають якісь діалоги з прикордонниками на території РФ. Думаю, що вони просто не очікували, що рускіє військові їх заберуть. Що стосується наших військових – 13 наших військових у полоні також", - сказав Зеленський під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби 2025 у Києві у понеділок.

Теги: #день_диппрацівника #зеленський

