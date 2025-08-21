Інтерфакс-Україна
15:49 21.08.2025

Стипендії Ради цьогоріч будуть отримувати 47 молодих учених

Верховна Рада призначила цьогорічні іменні стипендії для молодих учених, докторів наук – наразі їх отримають 47 науковців різних сфер, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Сьогодні парламент підтримав постанову №13368 про призначення іменних стипендій для молодих учених – докторів наук. Цьогоріч їх отримають 47 науковців", - написав він у телеграмі у четвер.

Бабак зазначив, що розмір стипендії становить п’ять прожиткових мінімумів, тобто 15140 грн щомісяця, за рік – 181680 грн.

За його словами, серед стипендіатів – представники різних сфер і напрямів: аграрії та філологи, економісти й педагоги, інженери, маркетологи, фахівці з інформаційних технологій і національної безпеки.

"Попри війну та непрості умови для досліджень, українська наука живе й розвивається. Ми, як держава, маємо підтримувати вчених на старті їхньої наукової кар’єри. І цілком можливо, що серед цьогорічних стипендіатів є майбутні Ейнштейни, Кюрі чи Ґеделі", - наголосив Бабак та привітав стипендіатів конкурсу з отриманням іменних стипендій Верховної Ради.

