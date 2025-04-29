Кабмін призначив 50 стипендій тренерам, які забезпечують підготовку до Олімпіади-2026 в Італії і Олімпіади-2028 в Лос-Анджелесі

Кабінет міністрів призначив 50 стипендій видатним тренерам, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії і літніх Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі (США).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, призначено 50 стипендій Кабміну видатним тренерам, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в ХХV зимових Олімпійських іграх у містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо (Італійська Республіка) - до 28 лютого 2026 року, та XXXIV Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі (США) - строком на один рік.