Інтерфакс-Україна
Спорт
14:00 29.04.2025

Кабмін призначив 50 стипендій тренерам, які забезпечують підготовку до Олімпіади-2026 в Італії і Олімпіади-2028 в Лос-Анджелесі

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Кабмін призначив 50 стипендій тренерам, які забезпечують підготовку до Олімпіади-2026 в Італії і Олімпіади-2028 в Лос-Анджелесі

Кабінет міністрів призначив 50 стипендій видатним тренерам, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії і літніх Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі (США).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, призначено 50 стипендій Кабміну видатним тренерам, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в ХХV зимових Олімпійських іграх у містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо (Італійська Республіка) - до 28 лютого 2026 року, та XXXIV Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі (США) - строком на один рік.

 

Теги: #спорт #кабмін #стипендії

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