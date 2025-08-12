Інтерфакс-Україна
Події
20:39 12.08.2025

Уряд підвищив у 2,3 раза розмір стипендій президента України

2 хв читати
Уряд підвищив у 2,3 раза розмір стипендій президента України
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Уряд України на засіданні 11 серпня вирішив з 1 вересня 2025 року підвищити стипендії президента України в 2,3 раза, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"З 1 вересня 2025 року збільшуємо розмір президентських стипендій до: учні профтехів — 6 320 грн; студенти коледжів і технікумів — 7 600 грн; студенти університетів — 10 000 грн; аспіранти — 23 700 грн", – написала Свириденко у Facebook.

Вона додала, що для аспірантів така стипендія була підвищена до 23700 грн, у минулому навчальному році її отримували, відповідно наказу Міносвіти, 16 людей.

Згідно з інформацією на сайті Міносвіти, наразі розмір стипендій президента України для учнів профтехів складає 2 750 грн; студенти коледжів і технікумів — 3 320 грн; студентів університетів — 4 400 грн.

Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію президента України 10 тис. грн на рік, й кількість таких стипендій буде збільшена до 400, наголосила також Свириденко.

Вона додала, що уряд також прийняв в роботу доручення президента Володимира Зеленського вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів.

"Рішення, яке давно на часі", – прокоментувала прем’єрка.

За її словами, також заплановано збільшити суму грантів для молоді на запуск бізнесу "Власна справа" зі 150 тис. грн до 200 тис. грн.

Наразі розмір звичайних стипендій складає, згідно інформації на сайті Міносвіти, 1250 грн для учнів профтехів, 1510 грн для студентів коледжів і технікумів та 2000 грн для студентів ВИШів.

 

 

Теги: #стипендії #уряд #підвищення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:26 07.08.2025
Уряд вніс зміни у структуру Секретаріату Кабміну

Уряд вніс зміни у структуру Секретаріату Кабміну

04:43 07.08.2025
Кабмін надав 8 видам протимінної діяльності відповідні КВЕДи - Мінекономіки

Кабмін надав 8 видам протимінної діяльності відповідні КВЕДи - Мінекономіки

15:21 04.08.2025
Президент Литви прийняв відставку уряду, кабмін тимчасово очолить міністр фінансів Шаджюс

Президент Литви прийняв відставку уряду, кабмін тимчасово очолить міністр фінансів Шаджюс

20:27 01.08.2025
Зеленський обговорив з урядовцями роботу з партнерами

Зеленський обговорив з урядовцями роботу з партнерами

12:07 01.08.2025
Уряд виплатив на 10% більше нацкешбеку за червень - Мінекономіки

Уряд виплатив на 10% більше нацкешбеку за червень - Мінекономіки

06:03 01.08.2025
Трамп розпорядився підвищити митні тарифи на імпорт з Канади до 35% — Білий дім

Трамп розпорядився підвищити митні тарифи на імпорт з Канади до 35% — Білий дім

10:08 31.07.2025
У разі відсутності прем’єра його повноваження буде здійснювати перший віцепрем’єр

У разі відсутності прем’єра його повноваження буде здійснювати перший віцепрем’єр

13:21 30.07.2025
Уряд розширить підтримку аграріїв у прифронтових регіонах, які працюють на зрошуваних землях - Свириденко

Уряд розширить підтримку аграріїв у прифронтових регіонах, які працюють на зрошуваних землях - Свириденко

22:19 28.07.2025
Кабмін перепризначив Постоловську заступником міністра соціальної політики, сім’ї та єдності

Кабмін перепризначив Постоловську заступником міністра соціальної політики, сім’ї та єдності

22:13 28.07.2025
Кабмін призначив Єрмоличева першим заступником, Самоненка - заступником міністра фінансів, а Бочка - держсекретарем Мінфіну

Кабмін призначив Єрмоличева першим заступником, Самоненка - заступником міністра фінансів, а Бочка - держсекретарем Мінфіну

ВАЖЛИВЕ

МАГАТЕ заявляє про відсутність впливу диму на ЗАЕС на ядерну безпеку

Зеленський отримав сигнал від Віткоффа, що РФ готова до припинення вогню, проте згодом виявилося, що це не так

Зеленський: під час можливого припинення вогню необхідно вирішити, що спроможні гарантувати партнери та РФ

Зеленський: ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний

ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині – Зеленський

ОСТАННЄ

Топпосадовця Міноборони викрили на хабарі за будівництво житла для військових

Україна та Канада ухвалили спільні дії щодо непорушності міжнародного права з питань українських територій

Переговори Трампа і Путіна на Алясці будуть сфокусовані на закінченні війни в Україні - Білий дім

МАГАТЕ заявляє про відсутність впливу диму на ЗАЕС на ядерну безпеку

Світові потрібне оновлене міжнародне гуманітарне право, нинішнє не захищає цивільних – Верещук

Спікери парламентів України та Чехії домовились про координацію дій для збереження територіальної цілісності та незалежності України

Успішними у посередницькій місії повернення українських дітей були Катар і Ватикан – Зеленський

Обшуки у торговців зброєю пройшли по всій Болгарії на прохання України, арештів не було

Зеленський отримав сигнал від Віткоффа, що РФ готова до припинення вогню, проте згодом виявилося, що це не так

Зеленський: під час можливого припинення вогню необхідно вирішити, що спроможні гарантувати партнери та РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА