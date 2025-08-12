Уряд підвищив у 2,3 раза розмір стипендій президента України

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Уряд України на засіданні 11 серпня вирішив з 1 вересня 2025 року підвищити стипендії президента України в 2,3 раза, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"З 1 вересня 2025 року збільшуємо розмір президентських стипендій до: учні профтехів — 6 320 грн; студенти коледжів і технікумів — 7 600 грн; студенти університетів — 10 000 грн; аспіранти — 23 700 грн", – написала Свириденко у Facebook.

Вона додала, що для аспірантів така стипендія була підвищена до 23700 грн, у минулому навчальному році її отримували, відповідно наказу Міносвіти, 16 людей.

Згідно з інформацією на сайті Міносвіти, наразі розмір стипендій президента України для учнів профтехів складає 2 750 грн; студенти коледжів і технікумів — 3 320 грн; студентів університетів — 4 400 грн.

Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію президента України 10 тис. грн на рік, й кількість таких стипендій буде збільшена до 400, наголосила також Свириденко.

Вона додала, що уряд також прийняв в роботу доручення президента Володимира Зеленського вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів.

"Рішення, яке давно на часі", – прокоментувала прем’єрка.

За її словами, також заплановано збільшити суму грантів для молоді на запуск бізнесу "Власна справа" зі 150 тис. грн до 200 тис. грн.

Наразі розмір звичайних стипендій складає, згідно інформації на сайті Міносвіти, 1250 грн для учнів профтехів, 1510 грн для студентів коледжів і технікумів та 2000 грн для студентів ВИШів.