Кількість постраждалих у Харкові зросла до 13, одна з них у важкому стані

Фото: t.me/synegubov

Станом на 15:20 кількість постраждалих внаслідок російського удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Київському районі Харкова збільшилася до 13, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"На цей час відомо про 13 постраждалих. Наразі до лікарні доставили 6 людей, серед них одна жінка – у важкому стані", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару будинок повністю зруйновано, виникла пожежа. Також пошкоджено скління вікон і фасади у будинках, розташованих поруч.