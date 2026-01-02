15:31 02.01.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 13, одна з них у важкому стані
Фото: t.me/synegubov
Станом на 15:20 кількість постраждалих внаслідок російського удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Київському районі Харкова збільшилася до 13, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.
"На цей час відомо про 13 постраждалих. Наразі до лікарні доставили 6 людей, серед них одна жінка – у важкому стані", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.
За його словами, внаслідок удару будинок повністю зруйновано, виникла пожежа. Також пошкоджено скління вікон і фасади у будинках, розташованих поруч.