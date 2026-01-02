Інтерфакс-Україна
Події
15:31 02.01.2026

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 13, одна з них у важкому стані

1 хв читати
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 13, одна з них у важкому стані
Фото: t.me/synegubov

Станом на 15:20 кількість постраждалих внаслідок російського удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Київському районі Харкова збільшилася до 13, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"На цей час відомо про 13 постраждалих. Наразі до лікарні доставили 6 людей, серед них одна жінка – у важкому стані", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару будинок повністю зруйновано, виникла пожежа. Також пошкоджено скління вікон і фасади у будинках, розташованих поруч.

Теги: #харків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:22 02.01.2026
У Харкові вже 19 постраждалих, серед них 6-місячна дитина

У Харкові вже 19 постраждалих, серед них 6-місячна дитина

15:44 02.01.2026
Зеленський про удар по Харкову: росіяни продовжують убивства, незважаючи на всі зусилля світу у дипломатичному процесі

Зеленський про удар по Харкову: росіяни продовжують убивства, незважаючи на всі зусилля світу у дипломатичному процесі

15:13 02.01.2026
У Харкові 12 постраждалих – мер

У Харкові 12 постраждалих – мер

14:56 02.01.2026
Окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці в центрі Харкова, є постраждалі

Окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці в центрі Харкова, є постраждалі

14:44 02.01.2026
Росіяни вдарили по середмістю Харкова, наслідки уточнюються

Росіяни вдарили по середмістю Харкова, наслідки уточнюються

13:34 01.01.2026
Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

14:07 31.12.2025
Затримано чоловіка, який стріляв у військовослужбовця ТЦК у Харкові

Затримано чоловіка, який стріляв у військовослужбовця ТЦК у Харкові

12:53 27.12.2025
УЧХ працював на ліквідації наслідків російських повітряних атак у Харкові та Умані

УЧХ працював на ліквідації наслідків російських повітряних атак у Харкові та Умані

19:59 26.12.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести людей – Офіс генпрокурора

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести людей – Офіс генпрокурора

19:36 26.12.2025
Уряд переспрямував 69,8 млн грн на ремонт лікарні та двох багатоповерхівок в Харкові – прем'єр

Уряд переспрямував 69,8 млн грн на ремонт лікарні та двох багатоповерхівок в Харкові – прем'єр

ВАЖЛИВЕ

У Харкові вже 19 постраждалих, серед них 6-місячна дитина

Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

Буданов: Прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс президента

Паліса опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України - Зеленський

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

ОСТАННЄ

"Рарог" розширився до рівня бригади

Призначення Буданова керівником Офісу президента - сигнал військовим щодо можливості будувати карʼєру після війни - Арахамія

Україна залучила понад $45 млрд міжнародної безпекової допомоги у 2025 році – Міноборони

СБУ: довічний вирок заочно отримав колишній гауляйтер Херсона

Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

Буданов: Прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс президента

Ердоган анонсував розмову з Трампом щодо України та Гази 5 січня

Ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі – DeepState

В Україні у суботу очікується ожеледиця, у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви сильного вітру

У реєстрі "Оберіг" у суботу вночі триватимуть планові технічні роботи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА