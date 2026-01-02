"Рарог" розширився до рівня бригади

Підрозділ Сил безпілотних систем Збройних сил України "Рарог" з 1 січня з 2026 року розширився до рівня бригади, повідомив командир 427 окремої бригади безпілотних систем "РАРОГ" Олег "Хасан" Гуйт.

"Не люблю гучних слів, обираю дії. Проте сьогодні хочу привітати усіх тих, завдяки кому Україна є і буде! Кожному солдату, сержанту й офіцеру вдячний за щоденну працю, а їх родинам за витримку, це безцінний внесок. Для Рарогу 2025 рік став періодом зростання: спершу — полк, із 01.01.2026 — бригада. Отже, у нас вірить народ й це головне", - наводить слова "Хасана" пресслужба бригади.

Командир наголосив, що пишається особовим складом.

"Україна зустрічає 2026 незалежною. Вірю, що наступні роки вона зустрічатиме ще й мирною", - зазначив він.