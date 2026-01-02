Інтерфакс-Україна
Події
16:24 02.01.2026

"Рарог" розширився до рівня бригади

1 хв читати

Підрозділ Сил безпілотних систем Збройних сил України "Рарог" з 1 січня з 2026 року розширився до рівня бригади, повідомив командир 427 окремої бригади безпілотних систем "РАРОГ" Олег "Хасан" Гуйт.

"Не люблю гучних слів, обираю дії. Проте сьогодні хочу привітати усіх тих, завдяки кому Україна є і буде! Кожному солдату, сержанту й офіцеру вдячний за щоденну працю, а їх родинам за витримку, це безцінний внесок. Для Рарогу 2025 рік став періодом зростання: спершу — полк, із 01.01.2026 — бригада. Отже, у нас вірить народ й це головне", - наводить слова "Хасана" пресслужба бригади.

Командир наголосив, що пишається особовим складом.

"Україна зустрічає 2026 незалежною. Вірю, що наступні роки вона зустрічатиме ще й мирною", - зазначив він.

Теги: #бригада #рарог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:28 15.12.2025
78 окремий десантно-штурмовий полк 7 корпусу ШР ДШВ розширений до бригади

78 окремий десантно-штурмовий полк 7 корпусу ШР ДШВ розширений до бригади

17:23 05.12.2025
У 10 ОГШБ заявили про ймовірну страту росіянами полоненого вояка бригади у с. Свято-Покровське

У 10 ОГШБ заявили про ймовірну страту росіянами полоненого вояка бригади у с. Свято-Покровське

16:34 14.11.2025
Київська громада передала бійцям 112-ї бригади тероборони 1,5 тис. БпЛА різних типів

Київська громада передала бійцям 112-ї бригади тероборони 1,5 тис. БпЛА різних типів

17:02 18.09.2025
Зеленський обговорив із командирами потреби 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади

Зеленський обговорив із командирами потреби 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади

13:15 21.08.2025
Створено 147 окрему артилерійську бригаду ДШВ ЗС України

Створено 147 окрему артилерійську бригаду ДШВ ЗС України

14:00 08.03.2025
Проєкт "Лінія дронів" – можливість потрапити в кращі БПЛА-підрозділи

Проєкт "Лінія дронів" – можливість потрапити в кращі БПЛА-підрозділи

ВАЖЛИВЕ

У Харкові вже 19 постраждалих, серед них 6-місячна дитина

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 13, одна з них у важкому стані

Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

Буданов: Прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс президента

Паліса опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України - Зеленський

ОСТАННЄ

У Харкові вже 19 постраждалих, серед них 6-місячна дитина

Призначення Буданова керівником Офісу президента - сигнал військовим щодо можливості будувати карʼєру після війни - Арахамія

Зеленський про удар по Харкову: росіяни продовжують убивства, незважаючи на всі зусилля світу у дипломатичному процесі

Україна залучила понад $45 млрд міжнародної безпекової допомоги у 2025 році – Міноборони

СБУ: довічний вирок заочно отримав колишній гауляйтер Херсона

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 13, одна з них у важкому стані

Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

У Харкові 12 постраждалих – мер

Буданов: Прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс президента

Ердоган анонсував розмову з Трампом щодо України та Гази 5 січня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА