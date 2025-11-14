Київська громада передала бійцям 112-ї бригади тероборони 1,5 тис. БпЛА різних типів

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5696

Київ передав бійцям 112-ї бригади територіальної оборони столиці ще 1500 БпЛА різних типів (FPV-дрони, безпілотники Mavic та Matrice), зокрема 100 літаків-перехоплювачів дронів, повідомив мер Віталій Кличко.

"Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію допомоги. До бійців 112-ї бригади Тероборони Києва поїхали ще майже 1500 БпЛА різних типів. Зокрема, 100 літаків-перехоплювачів дронів, 1000 FPV-дронів різних типів, 75 Mavic 4 PRO, 220 дронів Matrice 4T та 40 Matrice 30T", – написав Кличко у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, від початку року столиця передавала цій бригаді майже 2 тис БпЛА різних типів. "Разом із сьогоднішніми це вже майже 3500 безпілотників. Від початку 2025-го бійцям 112-ї бригади на оснащення з бюджету міста виділили 800 млн грн", – повідомив Кличко.

Він нагадав, що загалом цього року столиця на фронт різним бригадам передала вже понад 56 тис. БпЛА, майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку.