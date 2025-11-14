Інтерфакс-Україна
Події
16:34 14.11.2025

Київська громада передала бійцям 112-ї бригади тероборони 1,5 тис. БпЛА різних типів

1 хв читати
Київська громада передала бійцям 112-ї бригади тероборони 1,5 тис. БпЛА різних типів
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5696

Київ передав бійцям 112-ї бригади територіальної оборони столиці ще 1500 БпЛА різних типів (FPV-дрони, безпілотники Mavic та Matrice), зокрема 100 літаків-перехоплювачів дронів, повідомив мер Віталій Кличко.

"Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію допомоги. До бійців 112-ї бригади Тероборони Києва поїхали ще майже 1500 БпЛА різних типів. Зокрема, 100 літаків-перехоплювачів дронів, 1000 FPV-дронів різних типів, 75 Mavic 4 PRO, 220 дронів Matrice 4T та 40 Matrice 30T", – написав Кличко у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, від початку року столиця передавала цій бригаді майже 2 тис БпЛА різних типів. "Разом із сьогоднішніми це вже майже 3500 безпілотників. Від початку 2025-го бійцям 112-ї бригади на оснащення з бюджету міста виділили 800 млн грн", – повідомив Кличко.

Він нагадав, що загалом цього року столиця на фронт різним бригадам передала вже понад 56 тис. БпЛА, майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку.

Теги: #київ #військова_допомога #бригада #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 14.11.2025
У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

12:44 14.11.2025
УЧХ працював на п’яти локаціях столиці після російських обстрілів

УЧХ працював на п’яти локаціях столиці після російських обстрілів

12:31 14.11.2025
У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість постраждалих зросла до 34 осіб

У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість постраждалих зросла до 34 осіб

11:26 14.11.2025
Кількість постраждалих в Києві зросла до 30 осіб – КМВА

Кількість постраждалих в Києві зросла до 30 осіб – КМВА

11:04 14.11.2025
Сибіга розраховує на швидке втілення в життя рішень, які обговорилися на зустрічі G7

Сибіга розраховує на швидке втілення в життя рішень, які обговорилися на зустрічі G7

10:59 14.11.2025
Клименко: У Києві загинуло чотири людини, травмовані близько 30, під завалами можуть бути люди

Клименко: У Києві загинуло чотири людини, травмовані близько 30, під завалами можуть бути люди

09:34 14.11.2025
У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинуло три людини, 26 поранені, врятовано понад 40 осіб – ДСНС

У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинуло три людини, 26 поранені, врятовано понад 40 осіб – ДСНС

09:26 14.11.2025
Зеленський: Через російський обстріл пошкоджено посольство Азербайджану

Зеленський: Через російський обстріл пошкоджено посольство Азербайджану

09:01 14.11.2025
У Києві діють планові відключення електропостачання, перебої з опаленням у двох районах столиці

У Києві діють планові відключення електропостачання, перебої з опаленням у двох районах столиці

08:18 14.11.2025
МВС: Рух транспорту обмежено на трьох вулицях Києва

МВС: Рух транспорту обмежено на трьох вулицях Києва

ВАЖЛИВЕ

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

Президент вивів зі складу РНБО Галущенка та Гринчук

Енергокомітет Ради підтримав звільнення глави Міненерго Гринчук з посади

Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

ОСТАННЄ

Магістральний водогін на Миколаївщині реконструюють за EUR3,6 млн гранту від Impact Fund Denmark - Nefco

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

На Херсонщині дістали поранень четверо цивільних через ворожі обстріли

Уряд розширив повноваження громад щодо відновлення багатоквартирних будинків

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди планують спільні закупівлі БМП

Запущено серійне виробництво українських дронів-перехоплювачів "шахедів" Octopus

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

Тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині

Зеленський підписав закон про 50 тис. грн на народження дитини та інші виплати на дітей

Апеляційний суд у грудні розглядатиме по суті справу за позовом УПЦ (МП) до Києво-Печерської лаври щодо розірвання договору оренди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА