Інтерфакс-Україна
Події
18:35 18.12.2025

Ткаченко: В Києві встановили перше мобільне укриття

1 хв читати
Ткаченко: В Києві встановили перше мобільне укриття
Фото: @tkachenkotymur Telegram

У Деснянському районі столиці, на Лісовому масиві, у четвер встановили перше мобільне укриття, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Деснянський район, Лісовий масив. Тут ситуація зі сховищами для містян чи не найскладніша. В районі є дефіцит захисних споруд, як і по всьому місту. Дотисли. За адресою вул. Мілютенка, 19 встановили первинне мобільне укриття, перше в країні, виготовлене відповідно до ДСТУ та офіційно сертифіковане ДСНС, з урахуванням потреб інклюзивності. Це лише перша споруда такого типу і її вже можна знайти на мапі укриттів", - написав він у телеграм.

Очільник КМВА зазначив, що наразі в районах тривають тендери, тож робота продовжується і мобільних укриттів у Києві більшатиме.

Теги: #київ #мобільні_укриття

