Кличко: Завершення робіт на станції "Мостицька" в основних конструкціях передбачене в 2026р

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що завершення будівельних робіт на майбутній станції з робочою назвою "Мостицька" гілки М3 (зеленій) столичного метрополітену "в основних конструкціях" передбачене в 2026 році.

"У столиці триває будівництво метро на Виноградар. Підрядник виконує роботи одразу на 6-ти будмайданчиках — цілодобово, з дотриманням комендантської години. Вже побудували правий тунель від "Мостицької" до "Сирця", частину вентиляційних вузлів, переклали мережі. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км", - написав він у телеграм-каналі у середу.

Мер міста зазначив, що роботи відбуваються в складних гідрогеологічних умовах та наявності розгалуженої мережі комунікацій на різних глибинах залягання, в щільній міській забудові.

"Між станціями "Мостицька" та "Варшавська" будують двоярусні монолітні тунелі. Дворівневі тунелі – це унікальна технологія для України. І близько третини цих конструкцій вже влаштували. Завершення робіт на станції "Мостицька" в основних конструкціях передбачене в 2026 році", - йдеться у повідомленні.

Кличко наголосив, що метро на Виноградар покращить транспортне обслуговування мешканців Подільського району та міста загалом забезпечить швидке й зручне сполучення з центром та іншими районами столиці.